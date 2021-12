Przed rozpoczęciem sezonu 2019 rozgrywki dla popularnych „erpiątek” postanowiono rozdzielić na WRC 2 Pro oraz WRC 2. Te pierwsze skierowane były głównie do zespołów fabrycznych. Rozdział ten zachowano na kolejne dwa lata, zmieniając jednak nazwy na odpowiednio WRC 2 i WRC 3. Do pewnego stopnia zatarł się również podział na „fabryki” i zespoły prywatne.

Po trzech sezonach samochody drugiego od góry szczebla rajdowej piramidy ponownie znajdą się w jednej kategorii. Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła regulamin WRC, w tym również ten dotyczący WRC 2. Potwierdziły się nasze doniesienia sprzed niemal miesiąca o tym, że wewnątrz kategorii powstaną dodatkowe klasyfikacje.

Ponownie zarejestrować można zespół fabryczny lub posiadający człon z nazwą producenta (100 tysięcy euro wpisowego). Dziesięć razy mniej kosztuje zgłoszenie niezależnego zespołu. Aby zespół pojawił się w tabeli, musi wystawić dwa samochody. Bonusowe punkty zapowiedziano za udział w jednej rundzie zamorskiej.

Rejestracja imieniem i nazwiskiem kierowcy (tak jak przez dwa ostatnie lata było to w WRC 3) jest nadal możliwa, a opłata wynosi 3 tysiące euro. Wyjaśnienia wymaga artykuł 6.4.3 regulaminu sportowego WRC, który w teorii uniemożliwia zdobywanie punktów przez kierowcę i pilota bez zgłoszenia jako zespół. Gdyby zapis ten okazał się prawdziwy, „prywaciarze” zmuszeni zostaliby do rejestracji zespołów i zapłaty dużo wyższego wpisowego

Wśród kierowców i pilotów nadrzędną klasyfikacją będzie WRC 2 Open, gdzie punktować mogą wszyscy zarejestrowani. Dodatkowymi są WRC 2 Junior oraz Masters Cup. Juniorska kategoria przeznaczona jest dla kierowców mających nie więcej niż 30 lat. Pomimo spełnienia kryterium wieku, wykluczeni będą triumfatorzy WRC 2/WRC 3 (dla aut czteronapędowych) z ubiegłych lat (np. Jari Huttunen i Yohan Rossel) oraz kierowcy choć raz nominowani do zdobywania punktów przez zespoły fabryczne w królewskiej klasie WRC. Masters Cup to klasyfikacja skierowana do kierowców nie młodszych niż 50 lat. W tym przypadku nie zostaną przyznane tytuły mistrzów świata. Zwycięzcy zostaną triumfatorami pucharu.

Sezon rozpocznie się styczniowym Rajdem Monte Carlo. W WRC 2 spodziewanych jest około dwudziestu załóg.