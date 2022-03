Barwy koreańskiego producenta w kategorii WRC 2 w tegorocznej kampanii będą reprezentowali Teemu Suninen i Fabrizio Zaldivar. Zaliczą siedem rund mistrzostw zasiadając w Hyundaiach i20 N Rally2.

- Zaangażowanie w WRC 2 jest nadal kluczowym elementem naszej działalności w sportach motorowych i z niecierpliwością czekamy na kolejny ekscytujący sezon - powiedział pełniący funkcję szefa zespołu Julien Moncet. - Z talentem Teemu i Fabrizio za kierownicą wierzymy, że w tym roku uda nam się zdobyć tytuł w WRC 2.

Suninen zajął drugie miejsce w WRC 2 w Rajdzie Katalonii w 2021 roku startując i20 N Rally2, a następnie zastępował Otta Tanaka w i20 Coupe WRC w Rajdzie Monzy. Fin może pochwalić się dużym doświadczeniem w mistrzostwach świata, a także piętnastoma podiami i sześcioma zwycięstwami w WRC 2 w swojej dotychczasowej karierze. W sezonie 2022 ponownie będzie współpracował z Mikko Markkulą.

- Jestem bardzo podekscytowany ponowną kooperacją z Hyundai Motorsport i możliwością wzięcia udziału w pełnym sezonie WRC 2 za kierownicą Hyundaia i20 N Rally2 - oświadczył Suninen. - Dla mnie możliwość wzięcia udziału w regularnych testach i odegranie roli w rozwoju samochodu stanowiły atrakcyjną ofertę na ten rok.

Paragwajczyk Fabrizio Zaldivar przystąpi do tegorocznej kampanii po udanym sezonie spędzonym w kategorii WRC 3. 21-latek nabył też spore doświadczenie w i20 R5 startując w mistrzostwach swojego kraju. Jego pilotem będzie Carlos del Barrio

- Dołączenie do producenta i dostęp do bogatego wsparcia i doświadczenia to marzenie każdego kierowcy - powiedział Fabrizio. - Moim celem są równe osiągi w każdym rajdzie i wypracowanie tempa, które pozwoli mi rozwijać się przez cały sezon.

Obydwie załogi rozpoczną swoją przygodę z tegorocznymi mistrzostwami od Rajdu Portugalii (19-22 maja).