Powrót Mitsubishi Ralliart

Informacje w kontekście marki Ralliart znalazły się na jednej ze stron w dokumentach finansowych japońskiego producenta - Mitsubishi FY2020.

Choć jest to zaledwie kilka słów, do tematu odniósł się dyrektor generalny japońskiego producenta, Takao Kato.

Nie przekazał zbyt szczegółowych informacji na temat odrodzenia Ralliart, ale wiadomo już, że będą to części i akcesoria do różnych modeli Mitsubishi. Producent zamierza też ponownie zaangażować się w sporty motorowe. Jakie będą to dyscypliny, na razie nie wiadomo, ale należy pamiętać, że wyróżnili się szczególnie w rajdach i rajdach cross-country.

W raporcie pojawiła się grafika średniej wielkości pickupa Mitsubishi Tritona (występującego na niektórych rynkach pod nazwą Strada), już w brandingu Ralliart, co wg niektórych może sugerować powrót na trasy Dakaru. Natomiast w oparciu o nowe przepisy w Rajdowych Mistrzostwach Świata dopuszczone jest skalowanie karoserii i samochód klasy Rally1 oparty na SUV-ie jest całkowicie możliwy.

W Rajdowych Mistrzostwach Świata Ralliart Europe, kierowany przez Andrewa Cowana, bronił interesów Mitsubishi z niepokonanym Tommim Mäkinenem, który czterokrotnie sięgał po mistrzostwo w latach 1996 - 1999. W klasyfikacji producentów triumfowali w 1998 roku.

Wersje WRC Lancera, budowane już przez Mitsubishi Motors Motor Sport, nie były tak konkurencyjnie. Ostatnim był Lancer WRC05. Z mistrzostw świata wycofali się po sezonie 2005, a MMSP zostało sprzedane cztery lata później.

Jeśli chodzi o rajdy cross country, Mitsubishi pozostaje niekwestionowanym rekordzistą Dakaru pomimo nieobecności w tej imprezie od 2009 roku. Na przestrzeni 26 lat triumfowali 12 razy.