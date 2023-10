W poniedziałek w Warszawie w siedzibie Grupy ORLEN zorganizowano specjalną konferencję prasową podczas, której poinformowano, że ORLEN 80. Rajd Polski będzie rundą WRC w sezonie 2024.

Areną zmagań załóg rywalizujących w narodowym klasyku tradycyjnie będą szutrowe odcinki zlokalizowane wśród mazurskich jezior i lasów, a baza rajdu po raz kolejny znajdzie się w Mikołajkach.

Jubileuszowa edycja najważniejszej imprezy motorsportowej w kraju odbędzie się w dniach 27 - 30 czerwca.

Na dzisiejszym spotkaniu oprócz przedstawicieli Grupy ORLEN i Polskiego Związku Motorowego, nie mogło rzecz jasna zabraknąć kierowców ORLEN Team rywalizujących na arenie międzynarodowej. W konferencji uczestniczył Robert Kubica, a także startujący w WRC 2 Mikołaj Marczyk oraz Kajetan Kajetanowicz

- ORLEN Rajd Polski wraca do kalendarza mistrzostw świata. Myślę, że jest to informacja, na którą czekał każdy fan rajdowy w Polsce i nie tylko - mówił Robert Kubica. - Po raz kolejny czołowi kierowcy mistrzostw świata zaprezentują swoje umiejętności na tarasach wokół Mikołajek, trasach które bardzo lubiłem w czasach, gdy sam startowałem. Jest tu świetna atmosfera. Polscy kibice są niesamowici. To dlatego nie mogę się już doczekać tej imprezy. Pokażmy, że zasługuje ona na to, by gościć w kalendarzu WRC. Będziemy oczywiście trzymać kciuki za załogi reprezentujące ORLEN Team. Zapraszam wszystkich na odcinki specjalne wokół Mikołajek. Do zobaczenia.

Marczyk na konferencję prasową przyjechał prostu z treningowego występu w Rajdzie Węgier który stanowił dla niego przygotowanie do występu w najbliższej odsłonie światowego czempionatu, w Rajdzie Europy Centralnej.

- Powrót Rajdu Polski do kalendarza mistrzostw świata to wspaniała chwila. Od kiedy pamiętam, Rajd Polski był imprezą międzynarodową, natomiast w ostatnich latach należał do cyklu mistrzostw Europy - mówił Marczyk. - Bardzo się cieszę, że na tym etapie mojego rozwoju i naszej drogi sportowej z Szymonem, Rajd Polski powraca do najwyżej rangi, Rajdowych Mistrzostw Świata WRC.

27-latek, którego główny program stanowią w tym roku starty w WRC 2, nie odmówił sobie występu w 79. ORLEN Rajdzie Polski, który w sezonie 2023 był rundą mistrzostw Europy. Wraz z Szymonem Gospodarczykiem stanął na trzecim stopniu podium. Rok wcześniej triumfowali w tych zawodach.

- To impreza uwielbiana przez wszystkich kierowców i kibiców oraz wspaniała promocja dla regionu i całego kraju. Mamy wspaniałe szutrowe trasy i organizatorów gotowych na podjęcie tego wyzwania. Cieszę się, że w przyszłym roku na Mazurach, będziemy dumnie reprezentować Polskę oraz Orlen Team. Ostatnie trzy edycje Rajdu Polski były bardzo udane dla naszego zespołu- wszystkie ukończyliśmy na podium, a w 2022 roku wygraliśmy rajd w klasyfikacji generalnej. W przyszłym roku także mamy zamiar pokazać się od jak najlepszej strony wśród najlepszych kierowców świata - podkreślił.

Kajetana Kajetanowicza także nie zabrakło w tym roku na mazurskich szutrach. Tym razem jednak, wraz z Maciejem Szczepaniakiem, pełnił rolę załogi funkcyjnej. Dla czterokrotnego mistrza Europy i trzykrotnego zwycięzcy tego rajdu to był powrót na te trasy po siedmiu latach przerwy i ważny element przygotowań do kolejnej rundy WRC.

- Rajd Polski jest bardzo bliski mojemu sercu, to też kawał historii polskiego motorsportu. Każdy start w Rajdzie Polski wspominam z uśmiechem na twarzy, bo z każdego z nich wyniosłem cenne doświadczenie. Pierwsza wygrana w 2010 roku smakowała fantastycznie, powtórzenie sukcesu rok później jeszcze dodało mi skrzydeł. Przełomowy był dla mnie 2013 rok. Wygraliśmy wtedy Rajd Polski po raz trzeci, rywalizując z bardzo liczną konkurencją w ekstremalnych warunkach pogodowych, do tego jechałem pierwszy raz autem klasy R5. Ten sezon zakończyłem po raz czwarty z rzędu jako Mistrz Polski. Zawsze miałem wielką przyjemność z jazdy po szybkich, mazurskich szutrach. Ogromnie cieszę się, że Rajd Polski wraca do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata. Jestem pewien, że będzie to niezwykle widowiskowa runda WRC, a polscy kibice pokażą, jak wygląda najlepszy na świecie doping - wspominał Kajetan Kajetanowicz.