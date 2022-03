Powstanie kategorii Rally3 zapowiedziano w marcu 2020 roku, gdy FIA odsłoniła zmodyfikowaną piramidę klas w rajdach samochodowych. Wedle założeń władz sportu samochody nowej kategorii mają zastąpić popularne w przeszłości, ale od lat nierozwijane auta grupy N.

Jako pierwszy - i jak do tej pory jedyny - rajdówkę Rally3 stworzył M-Sport, a dokładniej jego polski oddział, zlokalizowany w podkrakowskich Balicach. Czteronapędowa Fiesta Rally3 zadebiutowała na oesach niespełna rok temu.

Choć już w momencie powstania nowej kategorii zapowiadano, że w ślad M-Sportu i Forda mogą pójść kolejni producenci, do tej pory brakowało konkretów. W przyszłym roku Fiesta doczeka się wreszcie rywala - Renault Clio Rally3.

Jako pierwszy wieści o Clio Rally3 przyniósł Markel de Zabaleta, odpowiedzialny za sport w Renault Iberia. Zabaleta poinformował podczas rozmowy z podcastem Flat Out, że auto zostanie homologowane 1 marca 2023.

Nieco więcej szczegółów zdradził Benoit Nogier, szef klienckiego oddziału marki.

- Chcemy być gotowi tak szybko, jak to możliwe - powiedział Nogier w rozmowie z serwisem DirtFish. - Odkrywamy tę nową kategorię. Ciężko pracujemy i pierwszy test powinniśmy odbyć za kilka tygodni.

- Opracowaliśmy zwyczajowy plan testowy. Rozpoczniemy na szutrze, by doprowadzić samochód do granic wytrzymałości. Potem przeniesiemy się na asfalt. W tej chwili nie ma planu, by jeździć po śniegu i lodzie, ale zobaczymy w trakcie rozwoju.

Renault ma już w swojej ofercie rajdówki kategorii Rally4 i Rally5 (zdjęcie główne) cieszące się dużą popularnością zwłaszcza we Francji i Hiszpanii. „Córka” Grupy Renault - Alpine stworzyła nową wersję A110 Rally.

