Odcinka Fafe nie trzeba przedstawiać - to jedna z najbardziej kultowych prób w światowym czempionacie. Oes jest rytmiczny i wiedzie po stosunkowo dobrej jakości szutrze. Słynne miejsca to skrzyżowanie Confurco z łącznikiem asfaltowym oraz duża hopa zlokalizowana tuż przed metą. Nawierzchnia jest mokra, a miejscami pojawiała się mgła.

Hyundai zaliczył drugi dublet z rzędu. Ponownie lepsi byli Ott Tanak i Martin Jarveoja. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe stracili 1,6 s. Elfyn Evans i Scott Martin zmieścili się w trójce [+3,6 s].

- Nie mam pojęcia czy wygramy Power Stage. Toyota jest nieco w innej lidze. Postaramy się wywierać presję na Craiga Breena - zapowiedział Tanak.

- Przedni spojler straciliśmy już na pierwszym oesie. Trochę cierpi aerodynamika. Jesteśmy tutaj i nadal ciśniemy - mówił Neuville.

- Koncentruję się na tym, aby spisywać się jak najlepiej. Nie jest daleko i wywieramy presję, ale generalnie Kalle musiałby popełnić jakiś błąd - zapewniał Evans.

Tuż za oesowym podium dojechali Dani Sordo i Candido Carrera [+4,3 s]. Hiszpanie chcą odebrać trzecie miejsce Takamoto Katsucie i Aaronowi Johnstonowi, ale odrobili jedynie 0,1 s. Craig Breen i Paul Nagle osiągnęli szósty czas [+4,9 s]. Liderzy: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zajęli na oesie dopiero siódme miejsce [+5,5 s].

- Musimy się też oglądać na Thierry’ego. Postaramy się jednak utrzymać pozycję. Ważne jest także dojechanie do mety - tłumaczył Sordo.

- Podoba mi się. Bardzo fajna walka. Muszę cisnąć. Jest dobrze - przekazał Katsuta.

- Jest naprawdę miło, jednak dawno nie jechałem tych oesów. Prawdopodobnie byłem dwa biegi za nisko na hopach - wyjaśnił Breen.

- Nie było łatwo. Pojawiała się mgła i trochę padało. Jest jak jest. Zobaczymy, jak będzie w drugich przejazdach. Musimy być szybcy, ale i mądrzy - podkreślił Rovanpera.

Dziesiątkę skompletowali: Sebastien Ogier i Benjamin Veillas [+6,5 s], Gus Greensmith i Jonas Andersson [+12,1 s] oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+14,8 s].

- Atmosfera jest wspaniała. Nie mogę jej chłonąć, bo koncentruję się na jeździe. Nie było łatwo, ale spróbujemy przycisnąć na Power Stage. Czuję się dość dobrze w samochodzie - opowiadał Ogier.

- Oesy są ładne i fajnie pojechać też w innych warunkach - mówił Greensmith.

- Nie wykorzystałem w pełni przyczepności. Celem jest meta. Mam frajdę - zapewniał Fourmaux.

Przed dwoma ostatnimi próbami przewaga Rovanpery nad Evansem zmalała do 6,6 s. Katsucie [+2.06,2] pozostało 0,8 s przewagi nad Sordo. Neuville jest 21,1 s za kolegą z Hyundaia.

W WRC 2 swój drugi odcinek w rajdzie wygrali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Pokonali oni Teemu Suninena i Mikko Markkulę - liderów kategorii - o 2,7 s. Yohan Rossel i Valentin Sarreaud stracili do Polaków 7,2 s.

- Mamy dwa zapasy, a Suninen jeden. A to nie Power Stage. Ja to wiem, on też to wie. Wyczucie jest dobre, samochód pracuje świetnie. Dziękuję RaceSeven - przekazał Kajetanowicz.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk stracili do Kajetanowicza 22,4 s. Załoga kontroluje czasy najgroźniejszych rywali i pilnuje piątej pozycji w łącznej klasyfikacji.

- Było w porządku, chociaż pojawiła się mgła. Pewnie byliśmy tam zbyt ostrożni, ale chcemy być na mecie - powiedział Marczyk.

Po OS19 Suninen ma w zapasie 55 s nad Rosselem. Kajetanowicz jest trzeci [+1.55,1]. Marczyk - drugi junior WRC 2 - zamyka piątkę [+8.07,1].