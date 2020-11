Powyższą informację przekazał serwis DirtFish. Toyota, M-Sport Ford i Hyundai jeszcze tego nie zakomunikowali. Jednak informator serwisu, osoba wysoko postawiona w FIA zdradził, że wszyscy trzej producenci dotrzymali terminu rejestracji.

W obliczu ciągłego niepokoju w niektórych kręgach, które wciąż naciskają na wstrzymanie zmian w przepisach technicznych, prezydent FIA - Jean Todt, zapewnił, że hybrydy wejdą do mistrzostw świata od sezonu 2022, w najwyższej klasie Rally1.

- Hybrydy nadchodzą, nie ma co do tego wątpliwości. Słyszeliśmy wszystkie historie o innych [seriach] opóźniających ten ruch, ale WRC tego nie zrobi - przekazał rozmówca portalu DirtFish. - Jean Todt jest absolutnie za tym posunięciem. Jest jeszcze kilka szczegółów do uporządkowania, kilka elementów umowy, ale to tyle. Wszystko jest na swoim miejscu.

Oczekuje się, że niniejsze wieści zostaną potwierdzone przez FIA pod koniec tego lub następnego tygodnia.