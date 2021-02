Przejażdżka WRC na urodziny

Alen skończył w poniedziałek 70 lat. Fin w 1978 roku zdobył Puchar FIA dla kierowców, a łącznie wystąpił w 129 rundach mistrzostw świata. Ostatnią z nich był Rajd Finlandii 2001. Krajowa federacja zaprosiła Alena z okazji 50 urodzin. „Mr Maximum Attack” ukończył rywalizację jako szesnasty.

Przy okazji wczorajszego jubileuszu Alen udzielił wywiadu dziennikowi Ilta-Sanomat, przyznając, że chętnie przejechałby się samochodem WRC obecnej generacji. Pochodzący z Helsinek kierowca zaznaczył, że zna się z szefami Toyoty (Jari-Matti Latvala) oraz Hyundaia (Andrea Adamo). Na odzew nie trzeba było długo czekać.

- Byłoby fantastycznie zobaczyć Markku prowadzącego Toyotę Yaris WRC - powiedział Latvala na łamach serwisu DirtFish, który zainicjował całą akcję. - Jest to coś, co moglibyśmy zorganizować po zakończeniu sezonu. Pamiętam czasy, gdy jeździł dla fabrycznej ekipy Toyoty, więc byłaby to piękna historia. Jak każdy Fin, naprawdę doceniam Markku.

- Powiedzcie „staruszkowi”, że spełnimy jego marzenia - dodał Malcolm Wilson z M-Sportu. - Może przyjechać do Greystoke i poprowadzić obecny samochód oraz nowy, szykowany na 2022 rok.

Kilka lat temu pochodzący z Helsinek kierowca zasmakował jazdy Volkswagenem Polo WRC. Z kolei spośród 2-litrowych aut WRC próbował Skodę Fabia WRC, Toyotę Corolla WRC, Peugoeta 206 WRC oraz Subaru Impreza S5 WRC.