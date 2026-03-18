Po 94 startach w światowym czempionacie japoński kierowca wreszcie poczuł smak zwycięstwa rundy WRC, po tym jak wraz z Aaronem Johnstonem wygrał niezwykle trudny Rajd Safari, będący trzecią rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2026.

Katsuta na mecie udzielił wzruszającego wywiadu, podczas którego nie mógł powstrzymać łez, uświadamiając sobie ogrom swojego osiągnięcia.

33-latek jest pierwszym od 1992 roku japońskim kierowcą, który wygrał rundę WRC. 34 lata temu Kenjiro Shionozuka triumfował w Rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej.

Sukces Katsuty jest efektem niezwykłego poświęcenia i determinacji. Po tym jak Japończyk zrezygnował z wyścigów torowych, po startach w japońskich Mistrzostwach Formuły 3 (2012-2014), w 2015 roku dołączył do programu rozwoju kierowców Toyoty WRC i przeniósł się do Europy, aby zostać kierowcą rajdowym.

Po awansie do fabrycznego zespołu Toyoty w 2020 roku, Katsuta udowodnił swoją szybkość, zajmując pięć drugich miejsc – ostatnie w Rajdzie Szwecji w zeszłym miesiącu.

Jednak miał też problemy z utrzymaniem stabilnej formy i seria wypadków zagroziła jego pozycji w zespole. Toyota odsunęła go ze składu w Rajdzie Chile w 2024 roku, jednak Katsuta zawsze znajdował sposób na otrząśnięcie się po niepowodzeniach, które czasami doprowadzały go do łez. Teraz, w Kenii, gdzie w 2021 roku po raz pierwszy stanął na podium w WRC, osiągnął swój cel.

- Nie potrafię znaleźć słów. To wyjątkowe uczucie – powiedział Katsuta.

- To było coś wyjątkowego. Myślałem, że powinienem powstrzymać łzy, bo przecież ogląda mnie cały świat, ale nie byłem w stanie się nie rozpłakać.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Toyota Racing

Potem dodał: - Kiedy zdecydowałem się na starty w rajdach, wiedziałem, że muszę napisać nową historię. Czułem presję, ponieważ to był duży program, a Akio-san [Akio Toyoda – prezes zespołu Toyoty] bardzo mnie wspierał, więc musiałem osiągnąć wynik. Jednak jak wiadomo, na poziomie WRC nie jest łatwo i w starałem się być coraz lepszy i w końcu nam się udało.

- Doceniam oczywiście Akio-san, ale także wsparcie ze strony japońskich fanów, którzy zawsze mi kibicowali. W końcu mogę powiedzieć, że wygraliśmy i mam nadzieję, że są szczęśliwi.

Zwycięstwo zostało dobrze przyjęte także w Japonii. Po triumfie Akio Toyoda oddał hołd Katsucie, nazywając jego zwycięstwo inspiracją dla przyszłych pokoleń.

- Zawsze miałem nadzieję, że japoński kierowca rajdowy, który potrafi wygrywać na arenie międzynarodowej, stanie się kiedyś inspiracją dla dzieci w Japonii – powiedział Toyoda.

- Kiedy jest ktoś, na kim można się wzorować, dzieci i młodzież dążą do tego, by go przewyższyć. To zwycięstwo stało się naprawdę wielkim darem dla młodych ludzi w Japonii. Dziękuję, Takamoto! – dodał.

