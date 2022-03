W powtórnym przejeździe oesu Vindeln najlepiej poradzili sobie Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Belgowie, chcący pozostać na drugim miejscu w rajdzie, pokonali Esapekkę Lappiego i Janne Ferma o 0,5 s. Czołową trójkę skompletowali Rovanpera i Halttunen [+3,1 s].

- Zobaczymy czy to wystarczy. Spróbuję. Tutaj kompletnie nie miałem trakcji. Koszmarnie - opowiadał Neuville.

- To jeszcze nie koniec, ale nie mogę go złapać. Najważniejsza rzecz to punkty dla zespołu - wyznał Lappi.

- Przewaga jest całkiem niezła. Nie cisnąłem zbyt mocno. Opony są w dobrym stanie. Nie wiem, co zrobimy na Power Stage bez doładowania z hybrydy - przekazał Rovanpera.

Pozostałe załogi w autach Rally1 koncentrowały się przede wszystkim na oszczędzaniu opon z myślą o Power Stage. Najlepszą z nich byli Gus Greensmith i Jonas Andersson [+8,4 s]. Oliver Solberg i Elliott Edmondson jechali o 19 s dłużej niż Neuville.

- Nie cisnąłem. Po prostu jechałem czysto i spokojnie. Dużo szutru na drodze. Wyczucie jest dobre - meldował Greensmith.

- Podszedłem do tego na spokojnie. Oszczędzam opony - przyznał Solberg.

Z powodu taktycznych zagrywek załóg fabrycznych wysokie miejsca na oesie osiągnęła czołówka kategorii WRC 2. Najszybsi byli Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen [+22,2 s]. Ich najgroźniejsi rywale w walce o zwycięstwo, rodacy Ole Christian Veiby i Stig Rune Skjermoen popełnili błąd i obracali się na odcinku. Strata wyniosła 17,3 s. Będący do tej pory na trzeciej pozycji: Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow utknęli w zaspie.

Za Mikkelsenem dojechali Eerik Pietarinen i Antti Linnaketo [+24,6 s], Emil Lindholm i Reeta Hamalainen [+25,8 s] oraz Jari Huttunen i Mikko Lukka [+26,3 s]. Ci ostatni awansowali do trójki WRC 2 po OS18. Michał Sołowow i Maciej Baran przesunęli się na ósme miejsce w tej kategorii.

Przed finałem przewaga Rovanpery wynosi 21,6 s. Neuville ma w zapasie 3,7 s nad trzecim Lappim.

Polecane video: