Przypomniał się Ogier

Mäeküla, piąty odcinek w harmonogramie rajdu, liczył 14,76 km. W regionie Valga chmury chwilami ustępują słońcu, a drogi przesychają coraz mocniej.

Trzy czołowe załogi próby zmieściły się w 0,7 s. Najlepsi okazali się Ogier i Ingrassia. Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen stracili 0,6 s. Dziesiątą część sekundy dłużej jechali Tanak i Järveoja.

- Jak to, co się stało?! To tylko 0,7 s - komentował nieco oburzony Tanak, pytany o brak wygranej na oesie.

W pierwszej piątce zmieścili się jeszcze Thierry Neuville i Nicholas Gilsoul [+2 s] oraz Craig Breen i Paul Nagle [+2,6 s]. Coraz lepiej radzą sobie Takamoto Katsuta i Daniel Barritt - szósty czas na odcinku [+5,5 s] i ta sama pozycja w rajdzie.

W generalce Tanak ma w zapasie 6,4 s nad Breenem i 12,8 s nad Neuvillem. Ogier [+15,5 s] dzięki wygranej na próbie Mäeküla awansował na czwartą pozycję kosztem zespołowego kolegi Elfyna Evansa [+17,4 s].

Mads Østberg i Torstein Eriksen wrócili na zwycięską ścieżkę w WRC 2. Na oesie zostawili za sobą Adriena Fourmaux i Renauda Jamoula [+7,9 s] oraz Eyvinda Brynildsena, pilotowanego przez Ilkę Minor [+9,7 s]. Po odcinku Fourmaux ma w zapasie 5,8 s nad Østbergiem.

Zacięta walka trwa nadal w WRC 3. Oesowy triumf dopisali sobie Oliver Solberg i Aaron Johnston. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zadomowili się w czołowej trójce. Do Solberga stracili raptem 1,7 s. Obie załogi przedzielili Egon Kaur i Silver Simm. Po pięciu odcinkach Solberg prowadzi przez Kaurem [+3,8 s] i Kajetanowiczem [+8,7 s].