Ott Tanak i Hyundai nieco zasmucili Toyotę wygrywając na domowym podwórku zespołu. Japoński producent, którego stajnia bazuje w kraju tysiąca jezior, od czasu powrotu do WRC w 2017 roku był niepokonany w Rajdzie Finlandii.

Pomimo braku zwycięstwa, Toyota pokazała swoją siłę, której wszystkie załogi zasiadające w GR Yarisach zameldowały się w pierwszej szóstce. Liderzy mistrzostw Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, byli na czele tej grupy, zajmując drugie miejsce, 6,8s za Tanakiem, podczas gdy ich koledzy Esapekka Lappi i Janne Ferm finiszowali na trzecim przed Elfynem Evansem i Scottem Martinem. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston uplasowali się na szóstej lokacie.

Podsumowanie Rajdu Finlandii: Tanak i Jarveoja triumfują w Finlandii

Toyota, jak dotąd, zdominowała erę hybrydową Rally1. Rovanpera wygrał pięć z ośmiu dotychczasowych rajdów, zasiadając z Yarisie, który okazał się być najszybszym i najbardziej niezawodnym z nowych samochodów przygotowanych na sezon 2022. W zeszłym miesiącu zespół wprowadził znaczne zmiany w silniku i tylnym skrzydle auta. Debiut poprawek, które miały na celu odblokowanie jeszcze większego tempa, miał miejsce podczas Rajdu Estonii.

Mówiąc po triumfie Hyundaia na trasach, na których rozwijano rajdówkę Toyoty, szef zespołu TGR WRT - Jari-Matti Latvala przyznał, że miło jest widzieć, jak rywale robią postępy z swoim i20 N i wskazuje, że jego zespół wciąż ma pracę do wykonania, w kontekście poprawienia GR Yarisa.

- To nie jest ekscytujące, kiedy wygrywasz rajd o minuty, więc myślę, że to dobrze, iż Hyundai postawił krok naprzód - powiedział Latvala. - My również musimy ciągle pracować i należy o tym pamiętać. Kiedy ktoś jest coraz bliżej, trzeba włożyć jeszcze więcej wysiłku w swoje działania.

- Przyjrzymy się pewnym obszarom, które możemy poprawić i mamy kilka pomysłów w tym temacie. Elfyn narzekał, że tył samochodu nie wytwarzał wystarczającej przyczepności, więc może to jest jeden z aspektów, który musimy zbadać - kontynuował.

Zastanawiając się nad minionym weekendem rajdowym, Latvala powiedział, że nie był „aż tak rozczarowany” przegraną na domowym gruncie, biorąc pod uwagę doskonały występ Tanaka.

- Szczerze mówiąc jest to pozytywne. Nie jestem aż tak rozczarowany wynikiem - przekazał. - Ogólnie mieliśmy dobry weekend bowiem finiszowaliśmy na drugim, trzecim, czwartym i szóstym miejscu, cztery samochody w pierwszej szóstce. Mogliśmy wygrać i na pewno w tym kontekście rezultat był niedostateczny.

- Liczyliśmy na triumf u siebie, ale tym razem Ott miał doskonały weekend i był gotowy na ryzyko, które podjął. Natomiast nie da się tak jeździć przez całe mistrzostwa. Tym razem mu powiodło się i mogę tylko powiedzieć, że pojechał doskonale. Na miejscu Rovanpery walczyłbym o zwycięstwo, ale pewnie skończyłoby się tak, jak w przypadku Lappiego i np. bym rolował. Koniec końców uważam więc, że Kalle wykonał mądrą robotę.

Toyota nadal znajduje się na czele klasyfikacji producentów z przewagą 88 punktów nad Hyundaiem. Do końca kampanii pozostało pięć rund.

