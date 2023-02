Współpraca Lorenzo Bertellego z M-Sport Ford rozpoczęła się ponad dekadę temu, a kiedy na początku tego miesiąca podjął się kooperacji z formacją Toyota Gazoo Racing, otwarcie mówił, że zamierza w przyszłości wrócić za kierownicę Pumy Rally1.

- To było wspaniałe doświadczenie, gdy mogłem wsiąść za kierownicą GR Yarisa Rally1 - wspominał Bertelli udział w Rajdzie Szwecji, drugiej odsłonie WRC 2023, podczas której pilotował go Simone Scattolin. - Nadarzyła się okazja i chciałem z niej skorzystać. Wiele się nauczyłem. Ciekawie było podejść do pracy w inny sposób niż w M-Sporcie. Nie mówię, że było lepiej, czy gorzej, po prostu inaczej.

- Sądzę jednak, że to pewne, że wrócę do M-Sportu. Jeszcze raz zobaczycie mnie w aucie tej stajni - zaznaczył.

Poświęcony pracy przy rodzinnym biznesie w branży mody, 34-latek nie kryje, że ewentualne starty w światowym czempionacie w najwyższej klasie musi dostosowywać do harmonogramu obowiązków służbowych.

- Rajd Szwecji to były dla mnie wakacje - mówił z przymrużeniem oka. - Zostało mi jeszcze kilka dni urlopu i fajnie będzie ponownie pojawić się w WRC. Runda we Włoszech jak zawsze jest interesująca, ale uwielbiam też Grecję. W tej chwili jednak nie mam konkretnego planu.

Regularnie kręcąc czasy w czołowej dziesiątce, debiut Bertellego w GR Yarisie Rally 1 został popsuty przez dłuższą „wizytę” w zaspie na piątkowym etapie.

- Te samochody nie są dość trudne w prowadzeniu - dodał 34-latek. - Myślę, że poprzednia generacja była nieco łatwiejsza do ogarnięcia. Podczas testów moje czasy były bardziej zbliżone do rezultatów kierowców Toyoty. Jednak już w trakcie zawodów różnica okazała się większa. Sądzę, że ma to związek z moim opisem trasy.

