Punktacja po Arctic Rally Finland

Wizyta u Świętego Mikołaja w Rovaniemi zastąpiła odwołany Rajd Szwecji. Arctic Rally Finland był sceną zaciętego pojedynku Hyundaia z Toyotą. Tym razem lepsza była koreańska marka. W klasyfikacjach indywidualnych do gry wrócili Ott Tanak i Martin Jarveoja - pechowcy z Monte Carlo.

Załogi:

Druga pozycja w rajdzie i wygrany Power Stage pozwoliły Kalle Rovanperze i Jonne Halttunenowi objąć prowadzenie w klasyfikacji sezonu. 20-letni kierowca to najmłodszy lider punktacji w historii cyklu. Równą formę - dwa starty i dwa najniższe stopnie podium - prezentują Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Z kolei mistrzowie świata: Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - triumfatorzy Rajdu Monte Carlo - pierwszą pozycję pogrzebali w zaspie. Francuzi wywieźli z Laponii jedynie punkt za Power Stage.

1) Rovanpera/Halttunen 39

2) Neuville/Wydaghe 35

3) Ogier/Ingrassia 31

4) Evans/Martin 31

5) Tanak/Jarveoja 27

6) Breen/Nagle 16

7) Katsuta/Barritt 16

8) Sordo/del Barrio 11

Zespoły producenckie:

Mający po Rajdzie Monte Carlo niewiele powodów do radości, Andrea Adamo przyznał, że w Rovaniemi zadowoli go tylko zwycięstwo. Wydaje się, że dobrze zmotywował swoich podopiecznych. Trzy załogi Hyundaia zmieściły się w pierwszej czwórce wyników. Dystans do prowadzącej Toyoty zmalał dokładnie o połowę.

1) Toyota 88

2) Hyundai 77

3) M-Sport 24

4) Hyundai 2C Competition 22

Czytaj również: Imponujące zwycięstwo Hyundaia

WRC 2:

W tej kategorii do rywalizacji przystąpiło dziesięć załóg. Wszystkie walczyły o punkty w klasyfikacjach indywidualnych. Wśród zespołów do Toksport WRT i Movisport - obecnych w Monako - dołączył M-Sport Ford. Obok Adriena Fourmauxa i Renauda Jamoula do Fiesty Rally2 wsiedli Martin Prokop i Michal Ernst. Nie obyło się bez zmian w składach dwóch wymienionych wcześniej ekip. W Toksporcie Eyvind Brynildsen i Veronica Engan zastąpili Marco Bulacię i Marcelo Der Ohannesiana. Z kolei Movisport wzmocnili Esapekka Lappi i Janne Ferm.

Ci ostatni w pełni potwierdzili rolę faworytów. Lappi i Ferm wygrali osiem odcinków specjalnych. Oddali dwa - w tym dodatkowo punktowany Power Stage, który zapisali na swoje konto liderzy tabeli: Andreas Mikkelsen i Ola Floene. Pierwsze punkty zdobyli Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. Rosjanie podczas inauguracji sezonu walczyli jedynie na konto ekipy Movisport. Trudny weekend mają za sobą Fourmaux i Jamoul - dopiero dziewiąta pozycja i jedynie trzy oczka (jedno za Power Stage) do klasyfikacji sezonu. Tegoroczne występy rozpoczęli również mistrzowie Polski: Jari Huttunen i Mikko Lukka. Ich przygoda z ośnieżonymi odcinkami zakończyła się już jednak po kilku kilometrach otwierającej rajd próby.

1) Mikkelsen/Floene 53 (2 występy)

2) Lappi/Ferm 29 (1)

3) Fourmaux/Jamoul 25 (2)

4) Camilli/Buresi 17 (1)

Griazin/Aleksandrow 17 (1)

6) Johnston/Kihurani 17 (2)

Dzięki postawie Lappiego i Griazina, Movisport zrównał się punktami z Toksportem.

1) Toksport WRT 70 (2 występy)

Movisport 70 (2)

3) M-Sport Ford 18 (1)

Czytaj również: Świetny powrót Lappiego

WRC 3:

Żadna z czołowych załóg pierwszej rundy sezonu nie pojawiła się w Laponii. Walka o wygraną rozegrała się pomiędzy przedstawicielami gospodarzy Teemu Asunmą i Marko Salminenem oraz Estończykami: Egonem Kaurem i Silverem Simmem. Tym drugim zabrakło 4,2 s, ale na pocieszenie wzięli dodatkowe oczka za Power Stage.

1) Rossell/Fulcrand 28 (1 występ)

Asunmaa/Salminen 28 (1)

3) Kaur/Simm 23 (1)

4) Bonato/Boullloud 22 (1)

5) Ciamin/Roche 20 (1)

6) Heikkila/Luhtinen 15 (1)

Czytaj również: Kaur planuje Portugalię i Sardynię

Kolejne starcie zaplanowano w trzeciej dekadzie kwietnia. Rajd Chorwacji zadebiutuje w kalendarzu WRC.