Ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata 2021 oznacza powrót na asfalt po raz pierwszy od marcowego Rajdu Chorwacji, który był również zupełnie nowym wydarzeniem w kalendarzu WRC i w którym zespół Toyoty rozpoczął swoją obecną passę pięciu kolejnych zwycięstw. Sebastien Ogier prowadzi w klasyfikacji kierowców z 37 punktami przewagi nad swoim kolegą z ekipy Elfynem Evansem, a Kalle Rovanperä zajmuje czwarte miejsce po swoim pierwszym zwycięstwie w Estonii.

Takamoto Katsuta ponownie pojawi się w czwartym Yarisie WRC w ramach programu TGR WRC Challenge, a Keaton Williams zastąpi na prawym fotelu Dana Barritta, który nadal regeneruje się po kontuzji szyi odniesionej w Rajdzie Estonii.

W klasyfikacji producentów Toyota wyprzedza Hyundaia o 59 punktów.

- Może okazać się, że nasi kierowcy bardziej skupią się na sytuacji w klasyfikacji mistrzostw, to bardzo, bardzo ważne - przekazał dla serwisu DirtFish szef TGR WRT, Jari-Natti Latvala. - Myśląc o nadchodzących imprezach, powiedziałbym, że punkty w klasyfikacjach kierowców i zespołów są prawdopodobnie ważniejsze niż próba wygrania [tych rajdów].

- Musimy po prostu robić to, co do tej pory: przygotowywać samochody upewniając się, że wszystko jest dobrze naszykowane dla kierowców. Potem zobaczymy, co się wydarzy.

W odniesieniu do pilnowania punktów w mistrzostwach, ale też Evansa i jego próby nawiązania walki z Ogierem, Latvala odparł: - Jeśli Elfyn chce rzucić wyzwanie Sebastienowi, to oczywiście musi trochę zaryzykować. Nie jest łatwo go pokonać. Seb jest bardzo dobry na asfalcie. Ypres może jednak pasować Elfynowi. Myślę, że ma duże szanse. Nie zapominajmy jednak, że Sebastien jest bardzo sprytny, będzie cały czas kalkulował punkty i myślał o tytule.

- Jestem bardzo podekscytowany perspektywą kolejnego nowego asfaltowego rajdu w mistrzostwach - powiedział Sebastien Ogier. - Jest dobrze znany jako bardzo wymagający rajd i nie mogę się doczekać, aby po raz pierwszy odkryć te drogi. Oczywiście nie będzie łatwo, ale w zeszłym tygodniu mieliśmy dobry test w trudnych warunkach z odrobiną deszczu i staraliśmy się zrobić wszystko, abyśmy byli gotowi. Generalnie przyczepność tam jest bardzo zmienna i myślę, że to będzie główna trudność, gdy będziemy próbowali znaleźć granice bez wcześniejszego doświadczenia w tym rajdzie. Fajnie jest być na obecnej pozycji, z odrobiną przewagi na prowadzeniu w mistrzostwach, ale musimy pozostać skupieni na trudnych rajdach, takich jak ten.

- Podobnie jak wielu kierowców, nigdy wcześniej nie startowałem w Ypres, jest to zupełnie nowe wyzwanie i nie możemy być do końca pewni, czego się spodziewać - powiedział Elfyn Evans. - Fajnie, że wracamy na asfalt, ale bardzo różni się od tego, co mieliśmy ostatnio w Chorwacji. Początkowo drogi mogą wydawać się dość łatwe, ponieważ nie ma zbyt wielu zakrętów, a tylko dużo prostych i bardzo ciasnych skrzyżowań. Jednak z naszych testów jasno wynika, że jest wiele zmian nawierzchni i przyczepności oraz jest sporo cięć. W ostatnich kilku rajdach nie spisywałem się tak dobrze, jak bym chciał, więc zdecydowanie będziemy dążyć do osiągnięcia mocnego wyniku.

- Oczywiście dobrze jest mieć na koncie pierwsze zwycięstw, odniesione w Estonii - powiedział Kalle Rovanpera. - Teraz naprawdę nie mogę się doczekać Ypres. Nie było go wcześniej w WRC, a to naprawdę legendarna impreza. Już podczas testów mogliśmy zobaczyć, że warunki są trudne. Zazwyczaj kierowcy mocno tu tną, a na drodze jest dużo błota i brudu, więc warunki mogą być naprawdę wymagające i zmienne. Jednym z kluczowych punktów, gdy wybieramy się tam po raz pierwszy, będzie określenie poziomu przyczepności oraz sposób, w jaki możemy uwzględnić te informacje w naszych notatkach.

