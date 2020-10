R5 również z hybrydą

W 2022 roku hybrydy zagoszczą w najmocniejszych autach Rally1. Nowe konstrukcje zastąpią obecne WRC .

Z kolei drugi stopień piramidy rajdowej przejdzie na napęd hybrydowy sezon później. Dzięki niewielkiemu, seryjnemu, 48-woltowemu akumulatorowi, system zapewni wzrost mocy o około 10 koni mechanicznych.

Oprócz obniżenia emisji, jasnym celem jest zademonstrowanie, w jaki sposób istniejąca technologia samochodów drogowych może zostać przeniesiona na arenę sportów motorowych, zamiast być specjalnie opracowywana, tak jak ma to miejsce w przypadku aut Rally1 - czytamy w komunikacie.

Zestaw przepisów jest obecnie omawiany przez Departament Techniczny FIA w celu kontroli kosztów oraz zarządzania potencjalnymi różnicami w wydajności pomiędzy gotowymi i dostępnymi systemami hybrydowymi.

Przepisy powinny być gotowe do zatwierdzenia we wrześniu 2021 roku. Propozycja zakłada, aby samochody nowej generacji Rally2 Hybrid zostały włączone do rywalizacji w sezonie 2023.