FIA zatwierdziła hybrydy w WRC

Szczegóły mają zostać dopracowane w pierwszym kwartale 2020 roku, ale wiadomo już, że obejmują one technologię hybrydową oraz opcję stworzenia samochodu na bazie seryjnej karoserii lub konstrukcji rurowej. W obu przypadkach konieczne będzie zachowanie wytycznych dotyczących wielkości. System skalowania zezwoli producentom na dostosowanie samochodu rajdowego do różnych modeli.

Główna część wydajności aut będzie pochodzić z silników spalinowych opartych na aktualnych specyfikacjach. Dodatkowo samochody będą wyposażone w silniki elektryczne o mocy 100 kW, które mają być standardowe i zapewnić możliwość przejeżdżania na dojazdówce przez miasta wyłącznie na energii elektrycznej. Dodatkowo załogi będą mogły korzystać z dodatkowej mocy na odcinkach specjalnych. Pojazdy nowej generacji mają zachować agresywny wygląd obecnych aut. W celu poprawy standardów bezpieczeństwa używana będzie standardowa struktura zderzeniowa, która została zdefiniowana przez FIA w ścisłej współpracy z producentami i przetestowana w szerokim zakresie.

Oferując ekipom WRC więcej możliwości, producenci mogą od teraz dołączyć do składu dodatkową załogę jako osobny zespół, która nie będzie nominowana do zdobywania punktów dla zespołu fabrycznego.

Rada zatwierdziła także przepisy klasy Rally3. Pierwszy projekt homologacyjny został przedstawiony i będzie do zastosowania od 1 stycznia 2021. Auta będą wyposażone w napęd na cztery koła, a silnik będzie mógł mieć pojemność od 927 do 1620 cm3, by zaproponować jak największe możliwości do zakwalifikowania się do klasy. Moc będzie niezależna od pojemności silników i będzie korygowana za pomocą ograniczników. Docelowo auta mają mieć 210 KM.

Pirelli będzie jedynym dostawcą opon do mistrzostw Europy juniorów FIA ERC3 w latach 2020-2022. Maksymalny czas trwania rundy mistrzostw Europy skrócono do czterech dni. Samochody klasy Rally5 będą mogły zdobywać punkty w FIA ERC3 Junior i ERT Junior. Podczas rund European Rally Trophy dozwolone będzie samodzielne docinanie opon asfaltowych.

W mistrzostwach Afryki i Bliskiego Wschodu dopuszczone zostaną samochody terenowe klasy T4 (dawniej T3).

Potwierdzono obecność w kalendarzu ERC Rajdu Polski (26-28.06). Rajd Rzeszowski będzie stanowił rundę Central Rally Trophy w dniach 6-8 sierpnia. Rajd Polski Nowych Energii (3-6.09) będzie rundą mistrzostw rajdów elektrycznych i nowych energii.