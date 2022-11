W finałowej rundzie mistrzostw świata - Rajdzie Japonii ważyło się kto sięgnie po końcowy triumf w WRC 2 w tym roku. Do decydującej rozgrywki przystąpili Kajetan Kajetanowicz z Maciejem Szczepaniakiem oraz Emil Lindholm i Reeta Hamalainen. Małą szansę na obronę tytułu mieli Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen, którzy po zaliczeniu już maksymalnej liczbie startów w tej stawce, przed monitorem śledzili rozwój sytuacji.

Po niepowodzeniu załogi Orlen Rally Team na drugim oesie rozegranej w miniony weekend imprezy, Lindholm i Hamalainen potrzebowali finiszować w pierwszej piątce WRC 2 w Japonii, aby założyć mistrzowskie korony, co im się udało.

- To mieszanka radości i ulgi - powiedział Lindholm. - Musieliśmy walczyć oraz pilnować tempa, co nie było łatwe do opanowania. Należało skupić się na rozwoju sytuacji, ale w końcu udało się. To o wiele więcej niż mogłem sobie wyobrazić. Takie osiągnięcie na tym etapie kariery jest niesamowite. Naprawdę dziękuję zespołowi, a także sponsorom. Umożliwienie tego było długim procesem, nie zawsze łatwym, ale oto jesteśmy. Warto było.

Fiński duet sobotę kończył prowadząc w WRC 2. Do tytułu natomiast wystarczyłoby im wspomniane miejsce w pierwszej piątce.

Lindholm dwa pierwsze niedzielne oesy przejechał spokojnie, nie musząc martwić się o to, czy będzie najszybszy.

Jednak kiedy na przedostatniej próbie mocno rozpadało się, błędna decyzja w kontekście wyboru opon mogła zniweczyć jego całą ciężką pracę.

- Wiedzieliśmy, że potrzebujemy tych dziesięciu punktów, czyli piątego miejsca, a na tutejszych drogach naprawdę trzeba dobrze spisać się, aby finiszować w czołowej piątce - powiedział Lindholm dla serwisu DirtFish. - Staraliśmy się więc zachować zimną krew próbując utrzymać naturalny rytm. Szło dobrze, aż do niedzielnego popołudnia.

- Popełniłem błąd w doborze opon. Spodziewaliśmy się deszczu dopiero na ostatnim oesie, a zaczęło padać wcześniej - przekazał.

Na OS18 stracił minutę i siedemnaście sekund do najszybszego Munstera, co zdegradowało go na drugą lokatę w klasie, a pogoda przed Power Stage pogorszyła się jeszcze bardziej, więc nie było żadnej gwarancji w kontekście zdobycia tytułu, dopóki nie przekroczy linii mety.

Ostatecznie załoga Skody Fabii Rally2 evo obsługiwanej przez Toksport, przy współpracy z czeskim producentem, zajęła trzecie miejsce.

Natomiast mimo sukcesów, tytułów w WRC 2 i WRC 2 Junior, plany 26-latka na przyszłość jeszcze nie są jasne.

- To dobre pytanie - odpowiedział Lindholm gdy zapytano go o program na sezon 2023. - Muszę nad tym jeszcze spędzić trochę czasu.

- Są pewne plany na następny rok, ale nadal nie wiadomo, co będę robił. Mam nadzieję, że wynik ten pomoże nam w realizacji naszych założeń. Zostało jednak kilka decyzji do podjęcia.

- Do wszystkiego staram się podchodzić krok po kroku. To dopiero mój drugi sezon w WRC 2 i jeszcze nie mam dużego doświadczenia w mistrzostwach. Jest wiele rajdów, w których nie brałem udziału. Więc z jednej strony byłoby dobrze zdobyć większą biegłość, za nim pomyślę o jakimś awansie - podsumował.

Video: Rajd Japonii 2022 - Podsumowanie WRC 2