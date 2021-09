Organizatorzy Rajdu Japonii już drugi raz z rzędu muszą odwołać swoją imprezę. Powody są te same co w sezonie 2020 - pandemia koronawirusa. Podobny los spotkał w tym roku japońskie rundy Formuły 1 i MotoGP.

Satoshi Suzuki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rajdu Japonii 2021, przekazał: - Chciałbym wyrazić moje szczere przeprosiny dla wszystkich, którzy z niecierpliwością oczekiwali na FORUM8 Rally Japan 2021. Korzystam z okazji, aby wyrazić również moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy pracowali tak niestrudzenie, aby to wydarzenie było możliwe. Moim życzeniem jest, abyśmy w jakiś sposób skutecznie przezwyciężyli obecną sytuację pandemii COVID-19. Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by pokonać COVID-19 i z powodzeniem zorganizować WRC w Japonii w 2022 roku. Modlę się o bezpieczeństwo wszystkich.

