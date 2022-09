Powyższe oświadczenie o przyszłości Rajdu Nowej Zelandii zostało wydane w przeddzień długo oczekiwanego powrotu imprezy do WRC po 10-letniej nieobecności w harmonogramie. W obecnej kampanii stanowi jedenastą odsłonę czempionatu.

Władze rajdu przekazały, że przy tak dużej liczbie krajów chętnych na goszczenie u siebie mistrzostw świata, zorganizowanie imprezy w systemie rotacyjnym „co dwa lub trzy lata” byłoby dla nich bardziej praktyczne.

Promotor WRC pracuje obecnie nad rozszerzonym, 14-rundowym kalendarzem na przyszły rok, który ma zawierać pięć wydarzeń „wyjazdowych” z planowanymi Kenią i Japonią oraz oczekiwanym powrotem do Meksyku, jak również do Ameryki Południowej. Spodziewany jest także rajd na Bliskim Wschodzie.

Rajd Nowej Zelandii miał ponownie dołączyć do mistrzostw świata w 2020 roku, ale pokrzyżowała to pandemia koronawirusa, co wpłynęło na odwołanie zawodów również rok później. W sezonach 2009-2012 impreza ta i Rajd Australii odbywały się w systemie rotacyjnym.

- Wierzymy, że przyszłość rajdu wygląda pomyślnie. WRC ma głębokie korzenie w Nowej Zelandii, a zainteresowanie fanów w obecnym tygodniu pokazuje, jak wyjątkowe jest to wydarzenie dla naszego kraju - powiedział przewodniczący komitetu organizacyjnego Repco Rally New Zealand, Peter Johnston.

- Ten tydzień to pierwsze wydarzenie w Nowej Zelandii, o statusie mistrzostw świata pod egidą FIA, które odbędzie się z udziałem hybrydowych pojazdów, wykorzystujących zrównoważone paliwo, co reprezentuje nową erę sportów motorowych - dodał. - Jesteśmy przekonani, że po przeprowadzeniu udanych zawodów będziemy mieli silną pozycję, w kontekście włączenia nas do kalendarza WRC 2024.

Dyrektor zarządzający firmy WRC Promoter Jona Siebel potwierdził, że trwają już negocjacje z partnerami rajdu, aby w przyszłości ponownie stanowił rundę mistrzostw świata.

- Cała społeczność WRC bardzo czekała na nasz powrót do Nowej Zelandii, biorąc pod uwagę, że impreza została po raz pierwszy uwzględniona w kalendarzu sezonu 2020 - powiedział Siebel.

- Oto jesteśmy dwa lata później i emocje pozostają. Z ilością pracy, którą Peter Johnston i jego zespół wykonali, wraz z wielkim wsparciem Tataki Auckland Unlimited i innych sponsorów oraz partnerów, chcemy znaleźć sposób, aby upewnić się, że ten wysiłek zostanie wykorzystany również w aspekcie przyszłego powrotu. Będzie to wymagało wyraźnego zobowiązania ze strony rządu centralnego, jak również Auckland Unlimited, a zaawansowane negocjacje już trwają - dodał.

- Rajd Nowej Zelandii ma wielkie dziedzictwo w WRC i jak widzieliśmy w przypadku niedawnego powrotu Rajdu Safari i Rajdu Akropolu, ambicją WRC Promoter jest utrzymanie takich wydarzeń tam, gdzie to możliwe - podsumował.

