Vieira do Minho (20,64 km) to pierwsza z dwóch prób w górach Cabreira i Vieira do Minho, rozgrywana pośród zapierającego dech w piersiach granitowego krajobrazu. Jest to oes pełen kontrastów, w którym piaszczyste sekcje zmieniają się w nawierzchnię pokrytą gliną, a po szerokich drogach następują węższe odcinki. Wije się pomiędzy wielkimi głazami, a na finiszu pojawiają się niezwykle trudne zakręty. W połowie odcinka znajduje się bardzo szybka sekcja asfaltowa, a w drugiej połowie kilka hop.

Tanak rozpoczął sobotę od wygrania OS9. Elfyn Evans i Scott Martin stracili do niego 7,5s a Dani Sordo i Borja Rozada 9s.

- Miałem dobre wyczucie na tym oesie - przyznał Tanak. - Jestem dzisiaj o wiele bardziej zadowolony z samochodu, prowadzenie było bardziej naturalne. Jest dobrze

- Wszystko jest w porządku. Trochę zmienia się balans wraz z różnymi poziomami przyczepności. Ogólnie rzecz biorąc to był dobry przejazd - powiedział Evans.

- W połowie odcinka trochę się pogubiłem z powodu mgły. Popełniłem drobne błędy w szybkich partiach w kontekście opisu, ale potem przycisnąłem na maksimum - powiedział Sordo.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia uzyskali czwarty czas (+11,5s).

- Było dość ślisko, nie czułem się komfortowo - powiedział Sebastien Ogier. - Brakowało mi przyczepności, ale chyba każdy jest w tej samej sytuacji. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić coś z samochodem.

Kolejne rezultaty zanotowali: Greensmith/Patterson (+11,9s), Rovanpera/Halttunen (+20,2s), Katsuta/Barritt (20,2s).

- Czuję, że to był dobry przejazd, przyznał Greensmith. - Nie miałem żadnych problemów, wyczucie samochodu jest w porządku.

- Jest ciężko i dużo bardziej ślisko, niż się spodziewałem. Staram się utrzymać właściwą linię jazdy i unikam błędów, choć pojechałem zbyt ostrożnie - uznał Katsuta, który spadł na piątą pozycję w rajdzie. Przed sobą ma Ogiera.

- Korzystam z twardej mieszanki, więc jest naprawdę ślisko - powiedział Neuville, który dzisiaj otwiera trasę (+39,4s). - Chcę zaoszczędzić miękkie opony na jutro.

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul zamknęli stawkę WRC (+54,4s). Pierre-Louis Loubet nie wrócił dziś do rywalizacji.

W WRC 2 tempo dyktowali Esapekka Lappi i Janne Ferm, zostawiając za sobą załogi Suninen/Markkula (+4,6s), Camilii/Buresi (+8,1s). Prowadzenie utrzymuje Lappi. Suninen awansował na drugie miejsce, wyprzedza Griazina o 18,1s.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak mieli trzeci czas w WRC 3. Egon Kaur i Silver Simm wyprzedzili załogę Lotos Rally Team o 10,8s, a liderzy - Yohan Rossel i Alexandre Coria o 2,7s. W rajdzie Kajetanowicz traci do Rossela 6,2s.

