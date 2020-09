Rajd Turcji sprawdzi formę Toyoty

Bazą Rajdu Turcji jest kurort Marmaris, a sama impreza uchodzi za jedną z najtrudniejszych w całym kalendarzu. Drogi dają w kość zawodnikom i samochodom, sprawdzając wytrzymałość konstrukcji w najbardziej ekstremalny sposób. Drogi wyboiste, kamieniste, a do tego zazwyczaj w Turcji jest gorąco. Do tego dochodzą niskie średnie prędkości na poszczególnych odcinkach specjalnych, co wystawia chłodzenie silnika, skrzyni biegów oraz hamulców na najwyższą próbę.

- To bardzo wymagający rajd. Choć wygraliśmy tu w 2018 roku, nie jest to nasza ulubiona impreza. Pracowaliśmy jednak bardzo ciężko nad zmianami w aucie, by przygotować się na to, czego możemy spodziewać się na tych odcinkach specjalnych. Jestem przekonany, że nasz tegoroczny samochód jest lepiej przystosowany do jazdy w Turcji niż zeszłoroczna edycja - przekonuje szef zespołu Tommi Mäkinen.

Rajd Turcji 2020 to 221,46 km podzielonych na 12 odcinków specjalnych. Ściganie rozpocznie się w piątek od prób İçmeler i Gökçe, w sobotę na zawodników czekają trzy odcinki specjalne jechane dwukrotnie, a w niedzielę zawodnicy zmierzą się z najdłuższą w rajdzie, bo liczącą ponad 38 km próbą Çetibeli, a także z króciutkim odcinkiem Marmaris. I na tych trasach też pojawią się dwa razy.

- Z Julienem mamy dobre wspomnienia z Turcji, bo w zeszłym roku wygraliśmy ten rajd. O powtórkę może być trudno, bo to wymagający rajd dla wszystkich. Nam na pewno nie pomoże to, że będziemy otwierali trasy. Ciekaw jestem jednak, jak na tych drogach spisze się Yaris WRC, bo wierzę, że zespół wprowadził odpowiednie poprawki - powiedział Ogier, który w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata ma dziewięć punktów więcej od kolegi z zespołu Evansa, a czwarty w tabeli Rovanperä ma 24 punkty mniej.

W klasyfikacji producentów Toyota ma pięć punktów przewagi nad Hyundaiem.