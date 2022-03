Alpine największe sukcesy na rajdowych trasach odnosiło w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. W 1970 roku Jean-Claude Andruet i Michele Petit zdobyli mistrzostwo Europy. Trzy lata później francuska ekipa wywalczyła tytuł producencki w pierwszym sezonie światowego czempionatu.

Podczas prezentacji Alpine A522 - tegorocznego samochodu zespołu Formuły 1 - Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault, w rozmowie z wybranymi mediami zdradził kilka planów.

Powrót do rajdów jest możliwy, choć de Meo chciałby, aby odbył się przy użyciu auta w pełni elektrycznego. Typowany jest model A5, który wejdzie do seryjnej produkcji w 2024 roku. W kręgu zainteresowań pozostaje również Dakar.

- Interesuje mnie odkrywanie - przyznał de Meo. - Zobaczymy czy uda nam się znaleźć odpowiednie okoliczności, by dołączyć do Rajdowych Mistrzostw Świata. Chcę to jednak zrobić z autem elektrycznym, a to jest obecnie niemożliwe. Chciałbym też wystąpić w Dakarze.

Obecnie w WRC auta królewskiej klasy Rally1 posiadają napęd hybrydowy. Nowy zestaw przepisów nadejdzie w 2025 roku. Robert Reid, zastępca prezydenta FIA Mohammeda Ben Sulayema, a w przeszłości pilot Richarda Burnsa przyznał, że rozważane są różne możliwości, m.in. elektryfikacja lub napędzanie wodorem.

Grupa Renault stopniowo zwiększa w ostatnich latach swoje rajdowe zaangażowanie. Poprzez nową wersję wskrzeszono kultowe Alpine A110 (zdjęcie główne). Z kolei model Clio obecny jest na odcinkach w wersjach Rally4 i Rally5. Niedawno ogłoszono, iż w przyszłym roku zadebiutuje czteronapędowe Clio Rally3.

