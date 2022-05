Zdobywcy tytułów, kierowcy, piloci i szefowie zespołów uczczą 50. sezon WRC podczas pięciodniowych obchodów towarzyszących Vodafone Rally de Portugal (19-22 maja), czwartej tegorocznej rundzie mistrzostw świata.

W parku serwisowym w Matosinhos zostaną wystawione historyczne samochody, a kibice będą mieli okazję zobaczyć wiele z nich podczas pokazowych przejazdów na odcinkach specjalnych w trakcie trwania rajdu.

W nadchodzącej imprezie będą rywalizowali tacy kierowcy jak Sebastien Loeb, Sebastien Ogier i Ott Tanak, a w ramach obchodów pojawią się też Walter Röhrl, Ari Vatanen, Miki Biasion, Carlos Sainz, Marcus Grönholm i Petter Solberg. Grupa ta to łącznie 28 tytułów mistrzowskich.

Wśród zaproszonych pilotów są wiceprezydent FIA ds. sportu Robert Reid, Luis Moya, Christian Geistdörfer, Tiziano Siviero, Timo Rautiainen, Derek Ringer, David Richards i startujący z Tanakiem Martin Järveoja.

Listę uzupełniają zdobywczynie Pucharu Kobiet WRC, Louise-Aitken-Walker i Isolde Holderied, jak również ich pilotki Tina Thörner oraz Christine Driano. Obecne będą również Michèle Mouton i Fabrizia Pons, jedyny kobiecy duet, który wygrywał w mistrzostwach świata.

Wśród pozostałych gości będą prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem, dyrektor zarządzający WRC Jona Siebel oraz Carlos Barbosa, prezes Automóvel Club de Portugal organizującego Rajd Portugalii.

Na oesach nadchodzących zawodów pojawią się takie samochody, jak Audi Quattro S1, A1 i A2 oraz Lancia Delta S4. Inne modele to Lancia Stratos, Ford Escort RS1800 i Opel Ascona 400, a także nowsze Toyota Corolla WRC i Hyundai i20 WRC.

Rajdowe Mistrzostwa Świata zostały zainagurowane w 1973 roku. Od tego czasu rundy WRC gościły w 35 krajach. W pierwszym sezonie jednym z gospodarzy była Portugalia, a tegoroczna edycja rajdu jest 619 rundą mistrzostw.

Obchody rozpoczną się uroczystą kolacją w parku serwisowym w środę 18 maja. Weźmie w niej udział ponad 200 osób związanych na przestrzeni lat z mistrzostwami świata.

W czwartek po południu w Coimbrze, gdzie odbędzie się uroczysta ceremonia startu rajdu, zostaną zaprezentowane wspomniane samochody. Zaplanowano przejazdy demonstracyjne na superoesie. Kolejnym pokazom i paradom będzie można przyglądać się w Lousadzie w piątek wieczorem oraz na sobotniej próbie Porto-Foz. Röhrl stanie na czele grupy samochodów, które przejadą przez słynny niedzielny odcinek Fafe.

- Każdy ma swoje wspomnienia w kontekście przeżyć i emocji związanych z WRC, a to jest wspaniała i jedyna w swoim rodzaju okazja do świętowania dla tych, którzy przyczynili się do tego, że te mistrzostwa są tak wyjątkowe - powiedział Jona Siebel, dyrektor zarządzający firmy WRC Promoter.

- Lista znakomitości WRC, które przyjadą do Portugalii, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i maszyny, przyprawia o gęsią skórkę i przypomina, w jak wspaniały sport mamy szczęście być zaangażowani - dodał. - To jest również wydarzenie dla kibiców. Widoki i dźwięki wspaniałych samochodów z dawnych lat przejeżdżających przez odcinki specjalne będą wywoływać mrożące krew w żyłach wspomnienia u tych, którzy będą się temu przyglądali.

Prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem przekazał: - Od inauguracyjnego sezonu w 1973 roku, Rajdowe Mistrzostwa Świata dostarczają spektakularnych emocji dla globalnej publiczności. Pojawiły się w nich najbardziej kultowe samochody, historyczne miejsca oraz legendarni kierowcy i piloci, którzy zapewnili sobie szczególne miejsce w annałach sportów motorowych.

- FIA nieustannie napędza ewolucję w sensie sportowym i technicznym: ten rok nie jest wyjątkiem, ponieważ w mistrzostwach świata wprowadzono technologię hybrydową, zrównoważone paliwo i zaawansowane środki bezpieczeństwa - dodał. - W 50. roku istnienia mistrzostw nadszedł czas, by zastanowić się nad tymi wspaniałymi osiągnięciami, uczcić byłych i obecnych mistrzów oraz spojrzeć w świetlaną przyszłość. Z niecierpliwością czekam na zbliżające się uroczystości podczas Rajdu Portugalii, gdzie ponownie spotkają się legendy.