Japoński producent wrócił z fabrycznym zespołem do mistrzostw świata w 2017 roku. Do stworzenia auta WRC wykorzystano trzecią generację Yarisa.

„Debiutancki” sezon zakończył się dwoma wygranymi rajdami i trzecią pozycją wśród producentów. W 2018 roku Toyota była najlepszym zespołem, a dwanaście miesięcy później Ott Tanak i Martin Jarveoja przy użyciu Yarisa WRC wywalczyli mistrzowskie laury w klasyfikacjach indywidualnych. Pałeczkę po Estończykach przejęli Sebastien Ogier i Julien Ingrassia, najlepsi w sezonach 2020 i 2021. W tym drugim przypadku Toyota zdobyła podwójną koronę.

Toyota pozostała zaangażowana w WRC i przygotowała na ten sezon hybrydowego GR Yarisa Rally1. Szanse na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu są duże. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen mają komfortową przewagę nad rywalami, a dystans dzielący Hyundaia od Toyoty to 88 oczek. Do końca rywalizacji zostały cztery rundy.

Nie jest tajemnicą, że wielkim fanem rajdów jest prezydent Toyoty - Akio Toyoda. Ten obecny był niedawno na Ardeca Ypres Rally Belgium, a w rozmowie z mediami powiedział:

- Yaris staje się coraz bardziej popularny w Europie, ale nie tylko tam - przyznał Toyoda. - Nazwa Yaris jest teraz inaczej postrzegana w różnych zakątkach globu. Stała się swego rodzaju symbolem Toyoty w sportach motorowych.

- Ponadto wierzę, że sam motorsport pomógł zwiększyć wartość Toyoty.

Toyoda miał okazję przejechać niektóre belgijskie oesy, w tym Power Stage w prototypowym Yarisie napędzanym wodorem.

- Power Stage z tak wielką liczbą kibiców jest wyjątkowy. Naprawdę czuję, że ludzie czerpią radość z WRC. FIA wybiera różne miejsca na całym świecie. Japonia również jest włączona [do kalendarza], co jest ważne dla naszych rodzimych kibiców. Będą mogli zobaczyć sport motorowy na światowym poziomie z najlepszymi kierowcami i pilotami. To ekscytujące.

Toyoda rzucił również „wyzwanie” Rovanperze, który nie ukrywa swoich fascynacji driftem.

- On lubi kręcić bączki. Ja również jestem w tym dobry. Pewnego dnia chciałbym się z nim zmierzyć i zobaczymy, kto robi to lepiej.

Kolejną rundą bieżącego sezonu WRC będzie Acropolis Rally of Gods, zaplanowany w dniach 8-11 września.

