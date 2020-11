W październiku poinformowano, że rajd w Monzy trafił przebudowanego kalendarza, jako finałowa runda mistrzostw. Jednak od tego czasu we Włoszech, a szczególnie w Lombardii, gdzie zlokalizowany jest goszczący rajd Autodromo Nazionale di Monza, odnotowano duży wzrost zachorowań na koronawirusa. Wywołało to ponowne niepewności oraz wiele spekulacji, czy zawody się odbędą.

Promotor WRC zapewnia, że rajd ma zielone światło, a FIA jest zadowolona z przygotowań do zawodów i zastosowanych procedur bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa.

- Potwierdzamy, że wszelkie niezbędne przygotowania do ACI Rally Monza są kontynuowane w pełnym tempie - przekazał Promotor WRC. - Obecny dekret premiera dotyczący restrykcji Covid-19, który obowiązuje we Włoszech do trzeciego grudnia, nadal zezwala na uprawianie sportu zawodowego w kraju, za zamkniętymi drzwiami. Natomiast wszystkie działania dotyczące ACI Rally Monza zawsze były prowadzone w zgodzie z przepisami. Rajd spełnia wytyczne dekretu i jest gotowy do przeprowadzenia.

Przedstawiciele FIA i Promotor WRC wizytowali w tym tygodniu, we wtorek, tor w Monzy i odnotowali postępy sztabu ACI w przygotowaniu bezpiecznej i udanej imprezy, gwarantującej odpowiedni finał WRC 2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń do rajdu upływa w piątek, 20 listopada.

Oprócz już przedstawionych procedur bezpieczeństwa, kolejne zostaną opublikowane na stronie zawodów, w przyszłym tygodniu.