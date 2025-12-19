FIA zaprezentowała wirtualne samochody przyszłości WRC, zbudowane zgodnie z nowymi przepisami technicznymi, które wejdą w życie w 2027 roku.

Przygotowywane na sezon 2027 przepisy, które będą obowiązywać przez 10 lat, mają być bardziej elastyczne i zapewnić bardziej przystępne cenowo samochody, aby przyciągnąć nowych producentów i zespoły.

Wykorzystujące przestrzenną ramę i zbudowane zgodnie z limitem kosztów, wynoszącym 345 000 euro, nowe samochody WRC27 będą miały podobne osiągi jak obecne samochody Rally2.

Samochody będą napędzane 1,6-litrowym turbodoładowanym silnikiem spalinowym, którego moc będzie przenoszona na cztery koła za pośrednictwem pięciobiegowej skrzyni biegów.

Zawieszenie będzie oparte na podwójnych wahaczach, a układ hamulcowy i kierowniczy zostanie wykorzystany z obecnych samochodów Rally2.

W 2027 roku samochody WRC27 będą rywalizować na równi z autami Rally2, a w razie potrzeby wyrównania osiągów FIA dostosuje minimalne masy pojazdów przed sezonem.

Nadwozie samochodu WRC27, oparte na ramie rurowej, nie będzie krótsze niż 4100 mm, ale nie dłuższe niż 4300 mm. Maksymalna szerokość będzie wynosić 1875 mm, przy minimalnym rozstawie osi 2600 mm i minimalnej wysokości 1270 mm.

Chociaż na początku stosowany będzie 1,6-litrowy turbodoładowany silnik spalinowy zasilany paliwem zrównoważonym, przepisy przewidują użycie alternatywnych układów napędowych. Data wprowadzenia innych rozwiązań nie została jeszcze ustalona.

FIA WRC 2027 cars Autor zdjęcia: FIA

Zgodnie z przepisami, konstruktorzy będą mieli możliwość zastosowania różnych typów nadwozi, od sedanów po hatchbacki, crossovery i całkowicie niestandardowe projekty, które będą pasować do już zdefiniowanej rurowej konstrukcji. Rendery ujawnione przez FIA ukazują różnorodność możliwych koncepcji nadwozi.

Prezentacja wizualizacji miała miejsce dzień po ujawnieniu nowego konstruktora, który dołączy do WRC z samochodem opracowanym zgodnie z przepisami na rok 2027.

Belgijski zespół Project Rally One ujawnił swoje plany dołączenia do WRC, stając się pierwszym tunerem, który potwierdził swój udział w mistrzostwach nowej ery. Projekt i budowa podwozia zostały ukończone, a obecnie trwa montaż prototypów.

Po ich sfinalizowaniu samochód przejdzie kompleksowy program rozwoju, obejmujący ponad 6000 km testów na nawierzchniach szutrowych i asfaltowych, co nastąpi jeszcze przed uzyskaniem homologacji. Pierwsze jazdy testowe zaplanowano na wiosnę 2026 roku.

FIA WRC 2027 2 doors cars Autor zdjęcia: FIA

Kolejnym zespołem, który potwierdził prace nad nowym samochodem jest Toyota.

- Przepisy WRC27 stanowią przełomowy moment dla Rajdowych Mistrzostw Świata – powiedział prezydent FIA, Mohammed Ben Sulayem. - Koncepcja WRC27 Rally1 wyznacza kierunek rozwoju kolejnej generacji samochodów rajdowych.

Wiceprezes FIA ds. sportu, Malcolm Wilson, dodał: - Elastyczność jest cechą charakterystyczną przepisów WRC27. Nowe koncepcje samochodów Rally1, które opublikowaliśmy, zostały zaprojektowane zgodnie z tymi założeniami, pokazując, jak tę elastyczność można wykorzystać w praktyce.