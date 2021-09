Rally2 nie będą hybrydowe

Wraz z początkiem sezonu 2022 rozpocznie się w rajdach rewolucja techniczna. Auta WRC zostaną zastąpione samochodami Rally1, wyposażonymi w napęd hybrydowy.

W październiku minionego roku FIA poinformowała, że również konstrukcje Rally2 (do niedawna popularnie nazywane „erpiątkami”) otrzymają komponent elektryczny. Niewielki, 48-woltowy, akumulator miał pojawić się w autach tej kategorii - występujących w mistrzostwach świata - w sezonie 2023. Szczegółowe przepisy chciano opublikować we wrześniu, jednak wygląda na to, że plany hybrydyzacji porzucono.

O sprawie informuje serwis DirtFish. Decyzja związana jest z wprowadzeniem nowych paliw, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Producenci zwrócili również uwagę na wysokie koszty, które niosła za sobą potencjalna hybrydyzacja.

- Producenci Rally2 uważają, że zrównoważone paliwo będzie wystarczającym krokiem - powiedział Yves Matton, odpowiedzialny w FIA za rajdy, w rozmowie z DirtFish. - Na samym początku jeden producent mocno naciskał na posiadanie niskonapięciowego systemu hybrydowego. Teraz wszystko się zmieniło.

- W średnioterminowej perspektywie głównym krokiem będzie paliwo, a nie system dodawany do samochodu.

