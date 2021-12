Styczniowym Rajdem Monte Carlo rozpocznie się nowa era w rajdach samochodowych. Auta królewskiej klasy - nazwane Rally1, a nie WRC - wyposażone będą w napęd hybrydowy.

Choć pełne regulaminy: sportowy i techniczny nie zostały jeszcze opublikowane, FIA zdradziła kilka postanowień zatwierdzonych w środę przez Światową Radę Sportów Motorowych. Te związane są głównie z obsługą hybryd, kwestiami bezpieczeństwa, ale i oszczędnościami.

Liczba silników spalinowych - dotychczasowych GRE [global race engine] o pojemności 1,6 l - przeznaczonych do fabrycznych aut królewskiej kategorii Rally1 została zredukowana z trzech do dwóch na sezon. Z kolei w przypadku zestawów hybrydowych ustalono, że na każdy samochód nominowany do zdobywania punktów dla producenta przypada ich dziewięć. Pozostałe auta Rally1 mają jeden zestaw podstawowy i jeden zapasowy na każdy rajd.

Hybrydowe samochody Rally1 otrzymają specjalne oznaczenie. Białe litery HY na czerwonym tle umieszczone zostaną na przednich drzwiach. Ciekawostkę stanowi dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa. Załogi będą musiały mieć w samochodzie specjalne rękawice elektroizolacyjne klasy 00, niezbędne podczas ewentualnych prac przy komponencie elektrycznym.

Zmieniono przepis dotyczący prawidłowego ubioru odzieży oraz kasku. Teraz kierowca lub pilot mogą uniknąć kary (grzywnę otrzymał w tym roku m.in. Sebastien Ogier), jeśli po stwierdzeniu, na przykład, złego zapięcia kasku zatrzymają się na odcinku w celu usunięcia uchybienia.

Praktycznie zamknięto furtkę do rejestracji pilota i odbierania punktów innym kierowcom np. w kategorii WRC 2 czy WRC 3. Od sezonu 2022 osoba nominowana w zgłoszeniu jako kierowca, aby otrzymać punkty, musi prowadzić rajdówkę na oesie.

W przypadku rajdów regionalnych organizatorom umożliwiono tworzenie stref grzania opon między Punktem Kontroli Czasu i startem odcinka. FIA zachęca również do wykorzystywania systemów trackingu zgodnych z wymogami federacji. Od sezonu 2023 takowe systemy staną się obowiązkowe.