Trzeci odcinek w pętli - Krasic-Vrskovac - liczy 11,11 km. Czołowe załogi pokonały go w trochę ponad 5,5 minuty. Trójka zmieściła się w sekundzie. Neuville i Wydaeghe zremisowali z Ogierem i Ingrassią. Elfyn Evans i Scott Martin zajęli najniższy stopień oesowego podium.

Za czwartymi Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją [+3,1 s] w wynikach OS15 widnieją Takamoto Katsuta i Daniel Barritt [+4,5 s]. Craig Breen i Paul Nagle [+7,1 s] o 0,9 s wyprzedzili Adriena Fourmaux’a i Renauda Jamoula. Gus Greensmith i Chris Patterson przejechali 11,11 km równo 10 s wolniej od Ogiera i Neuville’a.

Przed ostatnią próbą dnia Ogier zachowuje prowadzenie. Jego przewaga nad Evansem powiększyła się do 6,5 s. Neuville zbliżył się do Walijczyka na 2,9 s.

W WRC 2 Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow z mozołem odrabiają straty do Teemu Suninena i Mikko Markkuli. Rosjanie byli szybsi od fińskiego duetu o 3,3 s. Między te dwie załogi wcisnęli się liderzy kategorii: Mads Ostberg i Torstein Eriksen [+1,9 s do Griazina]. Dystans między Suninenem i Griazinem zmalał do 15 s. Ostberg jest ponad minutę z przodu.

Emil Lindholm i Mikael Korhonen pokonali Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka [+1,8 s] w WRC 3. Oesowe podium uzupełnili Yohan Rossel i Alexandre Coria [+4,7 s]. Przewaga Polaków nad Lindholmem nadal wynosi ponad 40 s. Chris Ingram i Ross Whittock tracą ponad 2,5 minuty.

Załogom pozostało do przejechania 8,78 km próby Vinski Vrh-Duga Resa.