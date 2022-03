Stado reniferów przebywające w okolicach trasy Rajdu Szwecji zmusiło włodarzy zawodów do odwołania dwóch odcinków specjalnych przyszłotygodniowej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata.

Potwierdzono dziś, że dwa przejazdy 20,49-kilometrowej próby Ortrask wypadły z harmonogramu, ze względu na pasące się w okolicy renifery. Nie ma możliwości bezpiecznego przetransportowania zwierząt na inne tereny.

Ortrask był planowaną areną rywalizacji jako dziewiąty i trzynasty odcinek specjalny na sobotnim etapie. Nie zostanie zastąpiony, co oznacza, że rajd został skrócony do siedemnastu, z dziewiętnastu przygotowanych oesów.

- Niestety, z powodu nieoczekiwanej migracji reniferów spowodowanej obecną pogodą, farmerzy zgłosili się do nas z informacją, że trasa ta jest niedostępna - powiedział dyrektor generalny Rajdu Szwecji, Glenn Olsson. - Podczas gdy obie strony zaproponowały i rozważyły szereg rozwiązań, niestety nie udało nam się znaleźć wyjścia z sytuacji, która pozwoliłaby na rozegranie próby. Decyzja zapadła późno, ale odzwierciedla ona zdecydowane wysiłki wszystkich zaangażowanych osób pracujących nad uporaniem się z problemem.

- Przeniesienie imprezy WRC do nowej lokalizacji stanowi trudny i skomplikowany proces logistyczny, planistyczny, wymagający również konsultacji społecznych - dodał.

- Ten ruch odzwierciedla wyraźnie świadomość organizatorów i społeczności WRC, że istnieją czynniki środowiskowe, które wpływają na dostęp do obszarów wiejskich. Szanujemy to - podkreślił. - Poświęcono dużo czasu na ogrom prac społecznych. Wszystko w celu przygotowania dobrego rajdu dla zawodników i kibiców. W tym przypadku akceptujemy, że drogi we wspomnianym obszarze nie będą dostępne w tym roku.

W obecnym sezonie Rajd Szwecji powrócił do kalendarza WRC po nieobecności w harmonogramie kampanii 2021, na co wpłynęła pandemia Covid-19. Nowym gospodarzem zawodów jest Umea w północnej części kraju.

Druga runda mistrzostw świata odbędzie się w dniach 24-27 lutego.

