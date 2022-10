Rossel po wygraniu w minionym sezonie WRC 3 pozostał w aucie Rally2 i po scaleniu dwóch kategorii walczył w tym roku w WRC 2.

Kampanię rozpoczął od szóstego miejsca w Rajdzie Monte Carlo. Z Chorwacji i Portugalii przywiózł dwa zwycięstwa. Na Sardynii po wypadku musiał skorzystać z systemu SupeRally i nie punktował. W Belgii zajął trzecie miejsce, a pechowe dachowanie na ostatniej próbie Acropolis Rally of Gods sprawiło, że jeszcze przed ostatnim występem w Hiszpanii stracił szanse na tytuł. Na asfaltach Costa Daurada finiszował jako drugi i końcowej tabeli znajdzie się tuż za podium. W trakcie sezonu na prawym fotelu towarzyszyli mu kolejno: Benjamin Boulloud, Valentin Sarreaud oraz Arnaud Dunand.

Rossel jest już pewny startów w sezonie 2023. Zapowiedziano, że 27-latek z Nimes pozostanie wierny Citroenowi i po raz kolejny powalczy w WRC 2.

- Mogę potwierdzić, że w sezonie 2023 będę rywalizował w WRC 2 - powiedział Rossel po Rajdzie Katalonii.

Z kolei Didier Clement, odpowiedzialny za program kliencki w grupie Stellantis, cytowany przez serwis rallye-sport, dodał: - Chcemy kontynuować z Yohanem Rosselem w przyszłym roku. W tym niestety nie udało się zdobyć mistrzostwa, ale Rossel udowodnił, że może walczyć z wielkimi nazwiskami tej kategorii.

Z kolei dla Teemu Suninena rywalizacja w WRC 2 to plan minimum na kolejny sezon. Fin, pilotowany przez Mikko Markkulę, tegoroczny program rozpoczął od Rajdu Portugalii. W okolicach Porto prowadził, ale wypadł z trasy na ostatnim oesie. Punktów nie zdobył również na Sardynii. Konto otworzył drugim miejscem w Estonii. W domowym Secto Rally Finland był najszybszy, ale następnie wykluczono go z wyników - w Hyundaiu zamontowano zderzak niezgodny z homologacją. Acropolis Rally of Gods dał tylko trzy oczka, ale w Hiszpanii Suninen i Markkula zdominowali rywalizację i odnieśli pewne zwycięstwo. Przed nimi jeszcze start w zamykającym sezon 2022 Rajdzie Japonii.

Hyundai poszukuje obecnie kierowców do skompletowania swojego fabrycznego składu. Opuszczą go Ott Tanak oraz Oliver Solberg. Blisko umowy jest Andreas Mikkelsen. Niewykluczone, że trzeci i20 N Rally1 ponownie będzie dzielony pomiędzy dwóch kierowców. Szanse na etat ma m.in. Suninen.

- Szukamy doświadczonego i niezawodnego kierowcy. Teemu jest oczywiście na liście - cytuje serwis Rallit Juliena Monceta, pełniącego obowiązki szefa zespołu. - Teraz jednak nie mogę jeszcze powiedzieć czy zostanie on wybrany.

Moncet zapewnia jednak, że Hyundai chce zachować w swoich szeregach doświadczonego Fina, więc ponowny program w WRC 2 jest planem minimum.

- Z całą pewnością chcemy z nim kontynuować. Spisał się w tym roku świetnie.

Rajd Japonii rozstrzygnie o tegorocznym tytule w WRC 2. W grze pozostają Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen, Emil Lindholm i Reeta Hamalainen oraz Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak.

