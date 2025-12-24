Już za niespełna miesiąc nastąpi długo oczekiwany powrót Lancii do Rajdowych Mistrzostw Świata.

Kultowy włoski producent będzie kontynuował rajdowe dziedzictwo w kategorii WRC2. Ogłoszeni na początku grudnia kierowcy: Yohan Rossel i Nikołaj Griazin, w sezonie 2026 będą rywalizować za kierownicą Lancii Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Zespół stawia wszystko na jedną kartę i celuje w sukces już w przyszłym roku, a Rossel jest uważany za jednego z faworytów WRC2. Ambicje producenta wykraczają jednak daleko poza tę kategorię.

Przepisy królewskiej kategorii Rajdowych Mistrzostw Świata ulegną zmianie w 2027 roku wraz z wprowadzeniem nowych samochodów Rally1. Co kluczowe dla Lancii, samochody z homologacją Rally2 będą mogły również rywalizować w odświeżonej najwyższej kategorii.

Rossel od dawna marzył o dotarciu na szczyt WRC. Francuski magazyn Autohebdo zapytał go wprost, czy marzy już o roku 2027 za kierownicą Lancii Rally1.

- Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. Myślę o tym każdego dnia. Ale to nie marzenie, ale prawdziwy cel: móc w przyszłości walczyć z rajdową czołówką, niezależnie od tego, jakimi samochodami będę musiał jeździć – powiedział Rossel.

- Ale zanim do tego dojdziemy, najważniejszym celem jest oczywiście WRC2 w przyszłym roku.

Rossel przyznał, że długoterminowe cele Lancii i jego, w pełni się pokrywają.

- Lancia i ja mamy ten sam cel, jakim jest pełna gotowość i najlepsza możliwa forma na rok 2027. Mam teraz przed sobą 12 miesięcy, aby przygotować się do tego w najlepszy możliwy sposób.

Lancia Ypsilon Hf Integrale Autor zdjęcia: Lancia

Rossel spędził ostatnie lata startując Citroenem C3 Rally2. Nowa Lancia ma wiele wspólnego z francuską rajdówką, a Rossel uważa, że ​​Ypsilon Rally2 będzie konkurencyjny w stosunku do swoich głównych rywali, Toyoty i Skody.

- Pod względem ogólnej konstrukcji, a także aerodynamiki, samochód został bardzo dobrze przygotowany. Oczywiście nigdy nie jest łatwo wprowadzić samochód do rywalizacji po zaledwie sześciu miesiącach prac rozwojowych, ale uważam, że Grupa Stellantis jest do tego świetnie przygotowana.

- Mają największe doświadczenie w branży, a ich wiedza specjalistyczna jest niepodważalna. Od razu poczułem się w tym aucie bardzo komfortowo - zauważył.

Rossel zadebiutuje w Lancii już za miesiąc w Rajdzie Monte Carlo, w którym francuski kierowca odniósł trzy kolejne zwycięstwa w WRC2.