Rally Monza zostanie dodane do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata, jako finał sezonu 2020. Impreza odbędzie się w dniach 4-6 grudnia.

Rajd będzie miał zbliżony harmonogram do tradycyjnych rund WRC. Na załogi do pokonania czeka około 220 kilometrów. Rywalizacja na torze, rozegra się głównie w piątek i niedzielę.

Sobotnie oesy będą obejmowały drogi publiczne w regionie Lombardii w pobliżu Monzy.

Rally Monza to tradycyjne zakończenie sezonu sportów motorowych we Włoszech. Startują w nim zarówno kierowcy rajdowi, jak i wyścigowy. Do samochodów wsiadają też motocykliści. Siedmiokrotnym zwycięzcą tej imprezy jest Valentino Rossi.

Gwiazdy WRC też już zasmakowały tam sukcesu. Dani Sordo triumfował w 2010 i 2013 roku, dziewięciokrotny mistrz świata Sebastien Loeb w 2011 i Robert Kubica w sezonie 2014.

Rossi jest chętny do ponownego startu w tej imprezie.

- Wiem o Monzie - wiele osób już do mnie dzwoniło - powiedział Rossi w piątek. - Plan nie zakładał startu w Monzy, ponieważ chciałem ponownie ścigać się w Abu Zabi, tak jak w zeszłym roku. Jednak na pewno sytuacja się zmieniła, a fakt, że to ostatnia runda mistrzostw świata sprawia, że jest o wiele ciekawiej i muszę zobaczyć, co dalej.

Millener byłby zachwycony, gdyby Rossi rywalizował u boku uznanych gwiazd WRC, najlepiej w jednym z jego samochodów. Rossi i M-Sport mają udaną historię współpracy. Wszystkie siedem jego zwycięstw w Monzy odniósł za kierownicą maszyn zbudowanych przez M-Sport.

- Myślę, że Monza będzie interesującą okazją dla WRC - powiedział Millener dla serwisu DirtFish. - W przeszłości przyciągała wiele wspaniałych nazwisk, pracowaliśmy tam z Valentino przez wiele lat. Byłoby wspaniale zobaczyć kogoś takiego jak on na tej imprezie.

- Jest też wielu innych kierowców, którzy startowali tam w przeszłości - dodał Millener. - Na przykład Kubica, może go to zainteresować, więc poczekajmy i zobaczymy, kto będzie dostępny.

- W kalendarzach sportów motorowych jest wiele wydarzeń na koniec sezonu. Niestety terminy pokrywają się z jednym z wyścigów Formuły 1, więc niektórzy z innych zawodników, którzy startują też w rajdach, jak Bottas, są niedostępni w tym czasie. W przeszłości startowali w Monzy słynni zawodnicy z całego świata sportów motorowych, więc może uda nam się zachęcić niektórych z nich do rywalizacji z chłopakami z WRC w tej interesującej imprezie - zakończył