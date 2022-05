Chociaż Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen wygrali dwie poprzednie rundy sezonu WRC - w Szwecji i Chorwacji - na szutrach północy Portugalii nikt nie dawał im większych szans na triumf. Wszystko za sprawą pozycji na trasie podczas piątkowego etapu i konieczności odkurzania drogi rywalom.

Finowie faktycznie rozpoczęli szutrową część rywalizacji dopiero od dziesiątego czasu, ale przez resztę piątku zyskiwali kolejne pozycje, wygrywając nawet dwa odcinki specjalne i w przeciwieństwie do wielu rywali unikając problemów. W podsumowaniu pierwszego etapu widnieli na drugim miejscu, jedynie 13,6 s za Elfynem Evansem i Scottem Martinem.

Prowadzenie zespołowym kolegom, Rovanpera i Halttunen odebrali pod koniec sobotniego etapu. Ich przewaga wynosiła tylko 5,7 s, ale ostatniego dnia rywalizacji Finowie nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa, przypieczętowanego najlepszym czasem na Power Stage. Tym samym 21-kierowca i 36-letni pilot odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo w bieżącym sezonie i pewnie prowadzą w tabeli.

- Kalle po raz kolejny nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się, że wygra, ponieważ był pierwszy na drodze, ale dokonał tego - powiedział Latvala w rozmowie z Motorsport.com. - Elfyn jechał naprawdę dobrze walcząc o zwycięstwo i wywierając presję, ale tym razem to Kalle znalazł więcej osiągów.

- Ta wygrana przypomina mi dominację Sebastiena Ogiera w sezonie 2013, pierwszym kiedy jeździł Volkswagenem Polo i zdobył swój pierwszy tytuł. Wtedy wywierał presję na wszystkich kierowcach, a Kalle zrobił teraz podobnie. Gdy kierowca jest w takim rytmie, innym trudno go pokonać.

- U Kalle wszystko aktualnie dobrze działa. Pozostaje spokojny, nie stresuje się, a samochód mu odpowiada. Nikt przed nim nie zrobił nic podobnego w takim wieku. Mieliśmy w przeszłości wielkich kierowców jak Sebastien Loeb czy Sebastien Ogier. Oni mogli wygrywać, otwierając trasę. Jednak nikt nie zrobił tego w takim wieku jak Kalle. Widzimy to po raz pierwszy w historii.

W tabeli kierowców przewaga Rovanpery nad kolejnym zawodnikiem wynosi teraz 46 punktów.

- Kalle dojrzał bardzo szybko i pokazał, że ma wszystkie elementy, by zostać mistrzem świata. Jest na właściwej drodze, ale pozostało wiele rajdów i punktów do zdobycia.

Sam Rovanpera poproszony przez Motorsport.com o komentarz do słów Latvali, odparł:

- Oczywiście, dobrze jest wiedzieć, że potrafi się zrobić coś takiego, ponieważ to też jest potrzebne do zdobycia mistrzostwa. Porównania do Ogiera coś znaczą, są miłe, ale przed nami nadal długa droga, by dorównać mu osiągnięciami.

- Naprawdę mam miłe odczucia po tym zwycięstwie. Jestem też zaskoczony. Przed startem nie sądziłem, że może nam się udać coś takiego.

Kolejną odsłoną światowego czempionatu będzie Rajd Sardynii, zaplanowany w dniach 2-5 czerwca. Tam Rovanpera i Halttunen ponownie będą pierwsi na trasie.

