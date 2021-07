Sobotnią część rywalizacji w Rajdzie Estonii kończył krótki superoes Tartu - ten sam, który rozpoczynał siódmą rundę sezonu WRC 3. Na krótkiej trasie najszybsi byli: Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. Mistrzowie świata zostawili za sobą Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a [+0,7 s] oraz dwie załogi Yarisów WRC: Kalle Rovanperę i Jonne Halttunena oraz Elfyna Evansa i Scotta Martina [+1,3 s].

Craig Breen i Paul Nagle uderzyli w głaz ograniczający cięcie, ale ukończyli oes, tracąc 5,7 s.

Po dwóch dniach i ponad 260 przejechanych kilometrach w rajdzie prowadzą Rovanpera i Halttunen. Przed niedzielnymi sześcioma oesami mają w zapasie 50,7 s nad Breenem i Nagle. Najniższy stopień podium należy do Neuville’a i Wydaeghe’a.

- Świetny dzień. Wczoraj przewaga była niewielka, a dziś ją powiększyliśmy. Jutro będzie łatwiej. Wiedziałem, że pierwszy oes dnia może zrobić różnicę i pilnie się do niego przygotowywałem - zdradził Rovanpera.

- To był pozytywny dzień. Dobry rytm w samochodzie i krok po kroku zyskiwaliśmy nad Ogierem. P3 to niezły wynik, ale jest jeszcze jeden dzień i musimy uniknąć błędów - powiedział Neuville.

Ogier i Ingrassia są 17,9 s za podium. Ich przewaga nad zespołowymi kolegami z Toyoty: Evansem i Martinem wynosi 23,4 s. Szósta pozycja należy do Teemu Suninena i Mikko Markkuli [+6.14,3]. Pierre-Louis Loubet i Florian Haut-Labourdette tracą do liderów ponad 7,5 minuty.

- Jestem zadowolony. Głównym celem są mistrzostwa, a w nich walczę teraz z Elfynem. Jutro postaramy się zachować tę pozycję i zdobyć kilka punktów na Power Stage - zapowiedział Ogier.

- Były przebłyski, ale nie mogliśmy znaleźć tempa, jakiego sobie życzyliśmy. Nie najlepszy weekend - przyznał Evans.

- Szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony. Brakuje nam bardzo dużo. Wczoraj były problemy techniczne i moje błędy - mówił Suninen.

- Długi dzień i cieszę się, że go skończyliśmy. Trzeba pozostać skoncentrowanym - przestrzegł Loubet.

W dziesiątce zameldowali się: Aleksiej Łukjaniuk i Jarosław Fedorov - najszybsi w WRC 3 [+8.15,9] - jak również dwie najlepsze załogi WRC 2: Andreas Mikkelsen i Ola Floene [+9.15,1] oraz Mads Ostberg i Torstein Eriksen [+9.41,0].

- Świetny dzień. Cieszę się razem z zespołem i partnerami - mówił Łukjaniuk.

- Trudny dzień. Drugą pętla polegała na przetrwaniu. Uniknęliśmy kłopotów. Jutro czeka nas więcej pracy - komentował Mikkelsen.

- Dla nas to jak do tej pory trudny rajd. Oddaliśmy strasznie dużo czasu. To frustrujące, ale nie poddajemy się - zapewnił Ostberg.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zakończyli dzień dziesiątym czasem w generalce. Po dwóch etapach Polacy są wiceliderami WRC 3, 2.25,4 za Łukjaniukiem. Ponad półtorej minuty za duetem Lotos Rally Team są Mikko Heikkila i Topi Luhtinen.

więcej wkrótce...