Rajd Nowej Zelandii wrócił do kalendarza WRC po dziesięciu latach. Organizatorzy przygotowali siedemnaście odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 280 kilometrów. Wśród prób nie brakowało tak znanych klasyków jak Whaanga Coast czy Te Akau South oraz North.

Ostatni oes - Jacks Ridge Hanui 2 - rozgrywany w formacie Power Stage - wygrali Rovanpera i Halttunen. Ott Tanak i Martin Jarveoja stracili 0,6 s. Trójkę uzupełnili Sebastien Ogier i Benjamin Veillas [+3,4 s].

W całym rajdzie triumfowali Rovanpera i Halttunen. Dla Finów to szóste zwycięstwo w sezonie. Dzięki punktom za Power Stage mogą oni świętować upragniony tytuł na dwie rundy przed końcem kampanii. Dzień po swoich 22. urodzinach Rovanpera - w 50 starcie w rundzie WRC - został najmłodszym mistrzem świata w historii czempionatu. Poprzednim był Colin McRae, który laur zdobył w wieku 27 lat. Korona powędrowała do Finlandii po 20 latach przerwy.

- Dziękuję! To wielka ulga. Dobry sezon i wreszcie to mamy. Trochę poczekaliśmy po kilku trudnych rajdach. Dziękuję zespołowi. Przygotowali szybki i niezawodny samochód. I cały czas w nas wierzyli - powiedział Rovanpera.

Ogier i Veillas w swoim czwartym tegorocznym występie po raz drugi wjechali na podium. Do Rovanpery stracili 34,6 s. Dla kierowcy z Gap to 93 finisz w trójce na szczeblu mistrzostw świata.

- Jestem zadowolony z rajdu. To był dobry powrót po trzech miesiącach. Oczywiście Kalle spisał się lepiej i teraz trzymam za niego kciuki. Jesteśmy świadkami historii - komentował Ogier.

Tanak i Jarveoja obsadzili najniższy stopień podium [+48,5 s]. Estończycy piąty rajd z rzędu zakończyli w czołowej trójce, jednak pogoń w punktacji za Rovanperą przyszła zbyt późno.

- To na pewno nie był dobry weekend. Niezależnie od tego, Kalle i Toyota byli bardzo mocni. Zasłużenie wygrali. Gratulacje również dla Harriego - przekazał Tanak.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe finiszowali na czwartej pozycji [+1.58,8]. Za sobą mieli zespołowych kolegów z Hyundaia: Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona [+3.55,3]. Szósta pozycja powędrowała do zwycięzców kategorii WRC 2: Haydena Paddona i Johna Kennarda [+10.03,7]. Lorenzo Bertelli i Lorenzo Granai w debiutanckim starcie autem Rally1 osiągnęli metę na siódmym miejscu [+10.39,0].

- Czwarte miejsce. To było nasze maksimum. Kary, obroty. Nadal musimy pracować nad samochodem. Wciąż nie czuję się w nim komfortowo w takich warunkach - przekazał Neuville.

- Na pewno był to trudny weekend. Co chwila pojawiały się jakieś drobne rzeczy i trudno było złapać rytm. Przynajmniej obyło się bez błędów. Na pewno musimy poprawić samochód, gdy jest mokro i ślisko - analizował Solberg.

- To było trudne 2,5 dnia. Od trzeciego oesu starałem się zarządzać przewagą. Jazda po tych oesach była przyjemnością. Nie chcieliśmy zrobić nic szalonego. Jestem bardzo zadowolony - podsumował Paddon.

- Byłem tu trochę zbyt zrelaksowany. Jestem na mecie. Bardzo zadowolony. Pewnie bez deszczu byłoby lepiej, ale było niesamowicie - opowiadał Bertelli.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak byli ósmą załogą klasyfikacji generalnej rajdu, ale co ważniejsze drugą w WRC 2 [+2.33,1]. Zdobycz punktową powiększyli o 2 oczka z Power Stage. Dla Polaków to czwarte tegoroczne podium. Po rundzie w Nowej Zelandii duet Orlen Rally Team awansował na pozycję wiceliderów tabeli. Strata do Andreasa Mikkelsena i Torsteina Eriksena zmalała do 13 oczek.

- Popełniłem jeden błąd. Uderzyłem w coś w cięciu. To był dla nas dobry rajd. Niemal każdy oes mi się podobał. Dziękuję zespołowi, Maćkowi i każdemu, kto we mnie wierzy. Ładny, fajny rajd - cieszył się Kajetanowicz.

Dziesiątkę skompletowały dwa kolejne duety walczące w WRC 2. Podium w kategorii wywalczył Shane van Gisbergen, pilotowany przez Glena Westona [+3.25,1]. Za gwiazdą wyścigów Supercars sklasyfikowano Harry’ego Batesa i Johna McCarthy’ego [+6.47,9].

- Nie było trudno, było fajnie. Dziękuję zespołowi i Glenowi. Spełniłem marzenia. Mamy podium - powiedział van Gisbergen.

- Miałbym większą frajdę, gdyby nie piątkowy poranek. Po drodze wygraliśmy dwa oesy, więc nie możemy być rozczarowani - przyznał Bates.

Kolejną - przedostatnią odsłoną sezonu - będzie Rajd Katalonii, zaplanowany w dniach 20-23 października.

Kajetan Kajajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool