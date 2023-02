Koniec piątkowej rywalizacji w Rajdzie Szwecji. Załogi podsumowały dzisiejsze zmagania drugim przejazdem odcinka Umea Sprint w tym tygodniu, ponownie w ciemności.

Jutro rywalizacja rozpocznie się o godzinie 08:05 od próby Norrby 1 (12,54 km). Później załogi pokonają najdłuższy odcinek tego rajdu, Floda 1 (28,25 km), aby zakończyć poranną pętlę próbą Savar 1 (17,28 km).

Po południu zawodnicy zaliczą drugie przejazdy tych odcinków specjalnych, po czym zakończą sobotnią jazdę wydłużoną wersją Umea Sprint, czyli Umea (10,08 km). Ten odcinek będzie jednocześnie pełnił rolę Power Stage w niedzielę.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen dołożyli do swojego dorobku zwycięstwo na ostatnim oesie tego dnia. Ott Tanak i Martin Jarveoja przegrali z Finami o pół sekundy, a 0,9 sekundy za nimi uplasowali się Esapekka Lappi i Janne Ferm.

- Jeśli chodzi o wyniki, zdecydowanie możemy być całkiem zadowoleni. Przyjazd tutaj to znacznie więcej, niż się spodziewaliśmy. Ale chodzi o to, że mogliśmy być o wiele lepsi - uznał na zakończenie dnia Tanak.

- Ostatecznie nie było tak źle, ale czuję, że czeka nas znacznie więcej, jeśli uda nam się doprowadzić wszystko do perfekcji. Musimy myśleć przez noc i starać się być lepszymi jutro. Myślę, że na tej pozycji nie powinieneś zrobić żadnych dużych zmian, ale na pewno czegoś spróbujemy - powiedział Lappi.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe kończą ciężki dzień czwartą pozycją na odcinku, 2,5 sekundy za najszybszą załogą. Elfyn Evans i Scott Martin stracili do Belgów 0,4 sekundy, a Craig Breen i James Fulton utrzymali prowadzenie, kończąc Umea Sprint na szóstej lokacie ze stratą 4,3 sekundy.

- To był dla nas bardzo trudny dzień. Oczywiście warunki drogowe nie były dla nas dobre i staraliśmy się dotrzymać kroku Kalle i Elfynowi. Zrobiliśmy, co mogliśmy - powiedział Neuville.

- To było lepsze popołudnie, ale tutaj nie było tak dobrze. Nie posunąłbym się do stwierdzenia, że ​​jesteśmy pewni siebie po dzisiejszym dniu, ale zdecydowanie odnajdujemy właściwy kierunek - podsumował Evans.

- W zeszłym roku zwykle leżałem do góry nogami lub tkwiłem gdzieś w żywopłocie, więc bycie dziś liderem to muzyka dla moich uszu - cieszył się Breen.

Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul nie ustrzegli się błędu na ostatniej próbie tego dnia i stracili do Rovanpery 15 sekund. Francuz nie dohamował do jednego z zakrętów i musiał cofać. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin również kończą dzień w pechowy sposób, ale docierają do mety.

- W pierwszym punkcie hamowania przestrzeliłem. Niestety tak jest. Potem nie było już tak źle. Myślę, że możemy być zadowoleni z naszych postępów - powiedział Loubet.

- Nie wiem, co się dzieje. Samochód po prostu nie skręcał na skrzyżowaniach. Nie spodziewałem się tego. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło - żalił się Bertelli.

W WRC2 na zakończenie dnia trochę oddechu złapali Oliver Solberg i Elliott Edmondson, wygrywając odcinek Umea Sprint 2. Ich główni rywale, Sami Pajari i Enni Mälkönen stracili 6,2 sekundy.

Teemu Suninen i Mikko Markkula zajęli drugie miejsce na odcinku, tracąc 1,3 sekundy do Solberga. Egon Kaur i Jakko Viilo zameldowali się na mecie na trzeciej lokacie, 1,8 sekundy za najszybszą załogą.

Jari Huttunen i Antti Linnaketo kończą dzień na trzecim miejscu w WRC2, notując identyczny czas co załoga Veiby/Eriksen na próbie Umea Sprint 2, ze stratą 4,2 sekundy do Solberga i Edmondsona.

Michał Sołowow i Maciej Baran zajęli 16. miejsce na tym odcinku i po piątkowych oesach plasują się na piętnastej lokacie w WRC2, jednocześnie przewodząc stawce w WRC Masters Cup.

William Creighton i Liam Regan prowadzą w JWRC, a także w WRC3. Drugie miejsce w JWRC zajmuje załoga Laurent Pellier/Marine Pelamourgues (trzecia lokata w WRC3), a trzecie Grégoire Munster i Louis Louka. Roope Korhonen i Anssi Viinikka znajdują się na drugim miejscu w WRC3.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 57:05.5

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +2,6

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +11,2

4. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +26,5

5. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +31,1

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +36,8

7. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +1:16,2

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +2:56,8

9. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +3:09,8

10. Jari Huttunen/Antti Linnaketo | Skoda Fabia R5 - +3:31,9