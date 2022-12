Kierowca Toyoty miał w tym sezonie dominującą passę na drodze do pierwszego tytułu mistrza świata, odnosząc sześć zwycięstw i notując 70 najszybszych czasów na odcinkach specjalnych, stając się najmłodszym mistrzem świata w historii. 22-letni Fin pobił poprzedni rekord ustanowiony przez mistrza świata z 1995 roku, Colina McRae, o pięć lat i 88 dni.

Podczas gdy Rovanpera zdominował sezon 2022, Ott Tanak okazał się najbliższym rywalem kierowcy Toyoty. Zawodnik Hyundaia odniósł trzy zwycięstwa, w tym pokonał Rovanperę na jego ojczystej ziemi w Finlandii.

Po pełnych wyzwań trzech latach spędzonych w Hyundaiu, Tanak potwierdził w tym tygodniu, że ponownie dołącza do ekipy M-Sport Ford na sezon 2023. To oznacza, że w każdym zespole WRC znajdują się pełnoetatowi kierowcy, którzy wygrywali rajdy na najwyższym szczeblu rywalizacji.

Patrząc w przyszłość na następny sezon, Kalle Rovanpera przyznał, że ruch Tanaka będzie stanowił jeszcze większe wyzwanie w obronie tytułu w przyszłym roku.

- Zdecydowanie przyszły rok będzie trudniejszy pod względem walki o tytuł. Myślę, że wszystkie zespoły, zwłaszcza Hyundai, są znacznie bliżej nas niż na początku sezonu. Miło widzieć, jak Ott przechodzi do M-Sportu, a my mamy zwycięskich kierowców we wszystkich zespołach. Musimy jeszcze mocniej naciskać i być konsekwentni - powiedział Rovanpera, zapytany przez Motorsport.com o obronę tytułu podczas rozdania nagród FIA.

Zastanawiając się nad swoją kampanią w 2022 roku, Rovanpera ujawnił, że jego wyniki i poziom dominacji przekroczyły jego własne oczekiwania.

- To był niesamowity sezon, a zwłaszcza zdobycie pierwszego tytułu jest zawsze najtrudniejsze, aby poradzić sobie z presją i wszystkim innym. Może nie spodziewaliśmy się, że tytuł nadejdzie tak szybko, ale oczywiście zawsze był to cel. Cały czas naciskaliśmy. Przez cały czas nie wydawało mi się, że jesteśmy młodzi lub nie mamy żadnego doświadczenia, za każdym razem, gdy jechałem samochodem, zawsze starałem się być tak szybki, jak to tylko możliwe - przyznał Rovanpera.