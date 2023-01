Piątkowe popołudniowe ściganie w pierwszej rundzie sezonu WRC 2023 otworzył powtórny przejazd oesu Roure - Beuil.

W minionym stuleciu odcinek był jedną z wizytówek Rajdu Monte Carlo. Do programu wrócił dwanaście miesięcy temu i w tym roku wykorzystano identyczną konfigurację. Droga przez większość dystansu liczącego 18,33 km jest stosunkowo wąska. Załogi nierzadko jadą po półce skalnej. Na trasie nie brakuje również kilku tuneli. Końcowe spadanie do mety jest bardzo szybkie i wiedzie po szerokim asfalcie. W ubiegłym roku poważny wypadek mieli na tej próbie Adrien Fourmaux i Alexandre Coria.

Toyota nie oddała jeszcze oesu, ale Elfyn Evans i Scott Martin przerwali serię Ogiera i Landaisa. Różnica miedzy zespołowymi kolegami wyniosła 0,5 s. Rovanpera i Halttunen zmieścili się w trójce [+2 s].

- Mówiąc szczerze, niewiele zmieniliśmy w swoim podejściu. Jest rozczarowanie, ale jedziemy dalej - zapewnił Evans.

- Hybryda na razie pracuje. Chłopcy z Compact Dynamics dali radę naprawić to przy pomocy laptopa. Teraz już nie podejmuję pełnego ryzyka - stwierdził Ogier.

- Całkiem nieźle. Nic specjalnego. Postaramy się lepiej przejechać tę drugą pętlę i oby pojawiły się lepsze czasy - mówił Rovanpera.

Za oesowym podium dojechali Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+3,8 s]. Neuville i Wydaeghe byli od Evansa gorsi o 4,2 s, ale ważniejsza była strata do Rovanpery [+2,2 s]. Belgowie stracili drugie miejsce w rajdzie na rzecz Fina. Szósty czas osiągnęli Ott Tanak i Martin Jarveoja [+4,4 s], a siódmy Dani Sordo i Candido Carrera [+8,5 s].

- Warunki się poprawiły, więc i ja byłem trochę odważniejszy. Próbuję być bardziej wydajny - wyjaśnił Katsuta.

- Próbowałem jechać bardzo czysto. Robiłem, co mogłem. Wygląda na to, że w tym momencie to nie wystarcza. Nie mam już wiele w zanadrzu - przyznał Neuville.

- Zobaczymy na koniec pętli czy jeden zapas wystarczył. Ten odcinek był całkiem OK. Przyczepność jest dobra - zameldował Tanak.

- Mówiąc szczerze, nie wiem gdzie mam szukać tego czasu. Według mnie był to czysty przejazd. Samochód pracował dobrze, a prędkość była niezła - dziwił się Sordo.

Rozczarowany swoim występem pozostaje Esapekka Lappi, jadący wraz z Janne Fermem [+15,2 s]. Fin zasugerował problemy z samochodem, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Całą pętlę bez wspomagania kierownicy spróbują pokonać Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul. Na OS6 stracili przeszło 2,5 minuty.

- Wszystko w porządku. Wyczucie jest dobre i staram się jechać coraz lepiej - przekazał nieco zrezygnowany Lappi.

- Jest trudno. Ale udało nam się ukończyć oes i nie poddajemy się - komentował Loubet.

Na początku drugiej piątkowej pętli Ogier ma w zapasie 36 s nad Rovanperą. Tego od Neuville’a dzielą jedynie 0,4 s. Tanak traci do podium 7,7 s, a Evans ma do niego 10,1 s.

W WRC 2 nadal najlepiej spisują się Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. Na OS6 pokonali Yohana Rossela i Arnauda Dunanda o 5 s. Po próbie różnica wzrosła do 27,7 s.

- Podejmuję niewielkie ryzyko. W trudnych miejscach pozostaję ostrożny. Nie używam nowych opon, a czasy pozostają dobre. To pozytyw - przekazał Grazin.

