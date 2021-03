Reprezentanci Toyoty - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zajęli drugie miejsce w domowym Arctic Rally Finland, drugiej rundzie WRC 2021. To ich najlepszy wynik w mistrzostwach świata. Do tego wygrali Power Stage.

W klasyfikacji mistrzostw Rovanpera ma cztery punkty przewagi nad Neuvillem. Toyota prowadzi w klasyfikacji producentów, jest jedenaście oczek przed Hyundaiem.

Podsumowanie Arctic Rally Finland: Północ szczęśliwa dla Tanaka i Jarveoji

- Jestem bardzo zadowolony z drugiego miejsca - nie ukrywał Kalle Rovanperra. - To był dość trudny weekend. Mocno cisnęliśmy, nie zawsze mieliśmy optymalne tempo, ale walczyliśmy cały czas. Na Power Stage dałem z siebie wszystko, co wystarczyło i zdobyliśmy naprawdę dobre punkty. Naprawdę fajnie jest po raz pierwszy prowadzić w mistrzostwach. To będzie dla mnie nowa sytuacja, kiedy pojedziemy na następny rajd. Musimy utrzymać tempo i regularność, jak to miało miejsce do tej pory.

Elfyn Evans i Scott Martin zakończyli rundę w Finlandii na piątym miejscu. Do czwartych Breena i Nagle’a zabrakło im 8,9s. Brytyjska załoga TGR WRT nie jest zadowolona ze swojego występu.

- Ostatni dzień zaczął się dla nas dobrze. Przyczepność była większa niż się spodziewałem i po kilku zakrętach miałem wrażenie, że znaleźliśmy lepszy rytm. Czas był dobry. Jednak potem nie najlepiej pojechałem na Power Stage - mówił Elfyn Evans. - Odczucia były dobre, ale rezultat inny od tego, na jaki liczyliśmy. Szczerze mówiąc nie była to dla nas udana impreza. Jestem rozczarowany wynikiem. Kilka razy pojawiała się dobra prędkość, ale nie byliśmy wystarczająco regularni walcząc o najwyższe lokaty.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia przyjechali do Finlandii jako liderzy mistrzostw, ale po drugiej rundzie WRC 2021 spadli na trzecie miejsce. Mają w dorobku 31 punktów, tyle samo co ich zespołowi koledzy Evans i Martin.

Francuzi na ostatnim sobotnim oesie utknęli w zaspie. Po dwudziestu minutach załoga Yarisa WRC wznowiła jazdę. Wycofali się jednak z etapu. Do rywalizacji powrócili w niedzielę. Zdołali zdobyć jeden punkt na Power Stage.

- Za nami ciężki weekend. Próbowaliśmy wszystkiego, ale wiedzieliśmy, że przyjeżdżając tutaj jako liderzy, czeka nas trudny rajd. Walczyliśmy, ale mały błąd w sobotę na ostatnim oesie był bardzo kosztowny i wykluczył nas z walki. Biorąc pod uwagę pozycję startową, nie mieliśmy dużej nadziei co do Power Stage. Nie byłem w stanie zrobić nic więcej, pojechałem na granicy, ale było za dużo śniegu. Mimo to, zawsze dobrze jest zdobyć chociaż jeden punkt.

Trzecią rundę Rajdowych Mistrzostw Świata będzie stanowił Rajd Chorwacji, który odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia.