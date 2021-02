Zimowy rajd w Finlandii debiutuje w kalendarzu mistrzostw świata. Zastąpił Rajd Szwecji odwołany z powodu pandemii koronawirusa.

Rovanpera poznał już tę imprezę. W zeszłym roku, w swoim pierwszym w karierze starcie za kierownicą Yarisa WRC, wygrał Arctic Lapland Rally rozgrywany właśnie w okolicach Rovaniemi. Do tego, w sezonie 2020 był trzeci w Rajdzie Szwecji na ostatnim oesie wypychając z podium Sebastiena Ogiera.

Aktualnym najmłodszym zwycięzcą rajdu zaliczanego do mistrzostw świata jest Jari-Matti Latvala. Wygrał Rajd Szwecji 2008. Miał wówczas 22 lata i 313 dni.

Ogier, w rozmowie udzielonej dla motorsport.com, przyznał, że 20-letni Rovanpera, pilotowany przez Jonne Halttunena, ruszający do odcinków specjalnych jako czwarty, jest „zdecydowanie na liście faworytów tego wydarzenia”.

- Dla niego właściwie to nie jest nowy rajd, startował tam w zeszłym roku w Yarisie. Zawsze jest szybki na śniegu, widzieliśmy to w poprzednim sezonie w Szwecji - powiedział Ogier. - Jest jeszcze młody, ale nie brakuje mu doświadczenia, jeśli chodzi o tę nawierzchnię.

- Do tego spodziewam się, że Craig Breen w ostatnim z samochodów WRC [red. na liście startowej] w zależności od warunków, może odegrać poważną rolę w tych zawodach - dodał.

Ogier podczas pierwszego dnia rajdu będzie otwierał trasę. Siedmiokrotny mistrz świata przyznaje, że na nawierzchni pokrytej świeżym śniegiem będzie to dla niego niekorzystne, w kontekście walki o zwycięstwo. Mimo to 37-latek z optymizmem podchodzi do tego rajdu po udanych testach, podczas których dalej poznawali nowe opony Pirelli

- Mieliśmy dobre dwa dni testów. Jeden w Jyvaskala i jeden w regionie Rovaniemi. Udało nam się przejechać wiele kilometrów na tych oponach - kontynuował. - Jest sporo różnic między nowym ogumieniem, a tym, którym dysponowaliśmy wcześniej, dlatego kilometry testowe są tak ważne. W każdym razie uważam, że opony zimowe Pirelli są dobrym produktem.

- Natomiast jako lider mam nadzieję, że na drodze nie będzie aż tak dużo śniegu, bo w przeciwnym razie nie będę miał łatwego życia - zakończył.