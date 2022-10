Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen wygrywając Rajd Nowej Zelandii przypieczętowali upragniony tytuł. 22-letni kierowca został najmłodszym mistrzem świata w historii czempionatu.

Jednym z tych, który pospieszył z gratulacjami, był Ogier - jeszcze do wczoraj aktualny mistrz świata, a łącznie ośmiokrotnie najlepszy kierowca globu. W Toyocie nastąpiła symboliczna zmiana warty - Francuz, zaliczający jedynie częściowy program, przekazał królewskie insygnia młodszemu o 16 lat Rovanperze.

Zapytany czy mógłby udzielić Finowi jakiś rad, Ogier odparł:

- On nie potrzebuje żadnych wskazówek - zapewnił Ogier. - Po pierwsze, jest bardziej zaawansowany niż ktokolwiek inny. Ja mając 22 lata nie siedziałem jeszcze w rajdówce. On ma po prostu inny zestaw cech.

- Oczywiście podchodzi do tego na chłodno i powinien robić to jak najdłużej. Musi twardo stąpać po ziemi, a to nie jest łatwe. Trzeba też mieć wokół siebie dobry zespół. Wygrywamy i przegrywamy razem. Toyota Racing jest dużą częścią sukcesu. Jeśli te parametry pozostaną niezmienione, jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach.

Na pytanie, jakie to uczucie oddać koronę młodszemu koledze z ekipy, ośmiokrotny mistrz świata odpowiedział:

- Cieszę się, że tu jestem. Poza byciem świadkiem tego, fajnie też odegrać dobrą rolę w zespole. Jestem zadowolony z mojego powrotu po trzech miesiącach przerwy. Wynik w tak wymagającym i szybkim rajdzie nie jest najgorszy.

- Miło tu być i zobaczyć, jak ten młody chłopak po raz kolejny daje znakomity występ i pokazuje, że w pełni zasłużył na tytuł.

