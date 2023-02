Pierwszy z dwóch zaplanowanych przejazdów odcinka Sarsjoliden (14,23 km) już za nami. Na poprzedniej próbie było dużo luźnego śniegu, który przeszkadzał pierwszym kierowcom. Tutaj jest zdecydowanie więcej lodu.

Taka sytuacja sprawia, że Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen mają zdecydowanie mniejszy problem z otwieraniem trasy, co mistrzowie świata potwierdzili swoim świetnym przejazdem z czasem 6:28.3. Dokładnie sekundę za nimi uplasowali się Esapekka Lappi i Janne Ferm, jadący aktualnie na trzecim miejscu w stawce. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston stracili 0,7 sekundy do duetu Hyundaia i zajęli trzecie miejsce na odcinku.

- Na pewno przyczepność była lepsza, ale trudno było otwierać trasę. W niektórych miejscach mogłem być szybszy. To naprawdę trudne, ale starałem się jechać czysto - powiedział Rovanpera.

- Mamy tak małe różnice, że jeśli podniosę poprzeczkę, to może być za dużo. Muszę kontynuować w ten sposób, ale może spróbuję trochę mocniej naciskać - zapowiedział Lappi.

- Jechałem bardzo płynnie i miałem niezły rytm. Samochód pracuje dobrze, wszystko jest w porządku - stwierdził na mecie Katsuta.

Ott Tanak i Martin Jarveoja tym razem uzyskali czwarty czas, tracąc 2,2 sekundy do Rovanpery. Estończycy utrzymują jednak prowadzenie w Rajdzie Szwecji. Craig Breen i James Fulton znaleźli się bezpośrednio za Tanakiem, tracąc do niego 0,6 sekundy. Irlandczycy są na drugiej pozycji w generalce. Za swoimi partnerami zespołowymi uplasowali się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, 4,4 sekundy za najszybszą załogą.

- Odcinek jest zupełnie inny niż pierwszy. Tamten był śnieżny, a ten jest pełen lodu. „Szczęśliwy” to chyba dla mnie zbyt mocne słowo, ale przynajmniej tu jesteśmy - powiedział Tanak.

- Zupełnie inna historia. Wiele trudnych, szybkich miejsc. Traciłem tył i miejscami mnie to zaskoczyło. Względnie czysty przejazd. To wszystko, co mogłem zrobić - stwierdził Breen.

- Mam zbyt dużą podsterowność, więc naprawdę trudno mi utrzymać prędkość na zakrętach. Czułem, że było wolno, ale musimy zareagować - powiedział Neuville.

Elfyn Evans kontynuuje niemrawy poranek w swoim wykonaniu. Walijczyk uderzył w bandę śnieżną po złapaniu podsterowności i stracił 5,4 sekundy do Rovanpery. 10 sekund do mistrzów świata stracili z kolei Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul. Stawkę wśród załóg Rally1 zamknęli Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin.

- Po prostu miałem podsterowność na długim zakręcie i całkowicie minąłem wierzchołek. Na razie nie idzie dobrze - mówił Evans.

W kategorii WRC2 równych sobie nie mieli Oliver Solberg i Elliott Edmondson, którzy z piątego miejsca od razu wysunęli się na prowadzenie. Ole Christian Veiby i Torstein Eriksen stracili do nich 3 sekundy. Teemu Suninen i Mikko Markkula zanotowali już stratę 7,8 sekundy do załogi w Skodzie.

Na czwartym miejscu uplasowali się Marco Bulacia i Diego Vallejo ze stratą 7,9 sekundy do Solberga. Piąte miejsce na odcinku i czwarte w klasyfikacji WRC2 zajęli Jari Huttunen oraz Antti Linnaketo.

Z kolei dotychczasowi liderzy, Emil Lindholm i Reeta Hamalainen, uderzyli w zaspę śnieżną i musieli się zatrzymać, aby usunąć śnieg. To kosztowało ich 1 minutę i 40 sekund. Michał Sołowow i Maciej Baran zanotowali czternasty wynik i zajmują czternaste miejsce w klasyfikacji WRC2.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - 16:24.0

2. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - + 1,9

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +2,7

4. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +4,9

5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 - +7,6

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +10,2

7. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +10,6

8. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +23,9

9. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +52,0

10. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +55,2