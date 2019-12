Rovanpera pewny swojej prędkości

19-latek od dwóch lat jest związany z ekipą fabryczną Skody. Po tytule zdobytym w tym sezonie, jego awans do najwyższej klasy WRC wydaje się być tylko kwestią czasu.

Sporo mówi się, że już w przyszłym roku będzie jeździł w barwach Toyoty, ale żadna ze stron nadal nie potwierdziła tych informacji.

Czytaj również: Toyota zapowiada rewanż

- Po tych latach spędzonych ze Skodą jestem pewny swojej prędkości. Wiem, że mogę jeździć szybko zarówno na szutrze, jak i na asfalcie - powiedział Kalle Rovanpera w wywiadzie udzielonym dla serwisu autosport.pt - Oczywiście w rajdach zawsze jest miejsce na postęp i możemy rozwijać się na wiele sposobów. Ewoluującym procesem jest opis trasy. Kolejne sezony pozwalają robić progres i być jeszcze szybszym.

Pytany kto i co wpłynęło na niego, aby rozpoczął starty w rajdach odparł: - Moje dzieciństwo oraz moja rodzina, która zawsze uwielbiała rajdy. To oni mnie zainspirowali. Można powiedzieć, że wszystko zadziało się naturalnie.

- Zasadniczo lubię sporty motorowe. Do tego jeżdżę też na rowerze. Ostatnio bawię się też driftem. Szukam wszystkiego co wiąże się z prędkością - kontynuował.

Wszyscy oczekują jego debiutu w najwyższej klasie w mistrzostwach świata. Czy jest na to gotowy?

- Szczerze mówiąc nie wiem. W oparciu o mój wiek i drogę, którą przebyłem, jestem jak najlepiej do tego przygotowany. Na co to się przełoży? Dowiemy się, kiedy tam dotrzemy. Czy to się uda w 2020 roku. W tej chwili nie mogę nic powiedzieć na ten temat.

Już teraz jest pytany, czy zostanie kolejnym Finem, który zdobędzie mistrzostwo świata w klasyfikacji generalnej.

- Tego nie wiem, ale czuję się pewnie i wierzę, że tak się stanie. Kiedy rywalizujesz, ale bez wiary w takie osiągnięcia, niczego się nie zdobędzie - dodał.