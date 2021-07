Rajd Estonii po raz drugi był częścią światowego czempionatu. W roku ubiegłym imprezę włączono do harmonogramu w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa. Pozytywne recenzje sprawiły, że podpisano z promotorem umowę na kolejne dwa sezony.

Organizatorzy przygotowali trasę o długości prawie 315 km, podzieloną na 24 odcinki specjalne. Ostatni z nich, dodatkowo punktowany Power Stage - Tartu vald 2, zapisali na swoje konto Ott Tanak i Martin Jarveoja, którzy po piątkowych przygodach nie liczyli się w walce o końcowy triumf.

- Najlepszy czas? Nie wydaje mi się. Dla mnie to nie jest już ważne, ale dla zespołu tak. Reszta sezonu? Nie poddamy się - przekazał Tanak.

Rovanpera i Halttunen wygrali swój pierwszy rajd w światowym czempionacie. Potrzebowali do tego odpowiednio 34 (kierowca) i 39 (pilot) startów. Syn Harriego w wieku 20 lat i 290 dni został najmłodszym zwycięzcą rundy WRC, bijąc rekord Jari-Mattiego Latvali. Obecny szef zespołu Toyoty triumfował w Rajdzie Szwecji (wtedy Swedish Rally) w 2008 roku, mając 22 lata i 313 dni. Wcześniej rekord również miał fińskie barwy i dzierżył go Henri Toivonen (24 lata i 86 dni).

- To trudny sezon i miło jest zwyciężyć w Estonii. To dla mnie prawie domowy rajd. Udowodniliśmy, że mamy tempo i zdobyliśmy to. Rekord jest fajny - cieszył się Rovanpera.

Craig Breen i Paul Nagle zajmując drugie miejsce [+59,9 s] powtórzyli swój wynik z ubiegłego roku. Dla kierowcy ze Slieverue to czwarte podium na szczeblu „generalki” mistrzostw świata.

- Fajny weekend. Podobało mi się od startu do mety. Gdybyśmy do końca byli w walce, byłoby fajniej. Dziękuję Alainowi, który kończy w ten weekend. [Andrea] Adamo dał mi tę szanse, ale to Alain mnie przedstawił - wyjaśnił Breen.

Na trzecim miejscu rywalizację ukończyli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1.12,4].

- To najlepsze, co mogliśmy zrobić. Trudna niedziela. Za dużo problemów technicznych. Trochę rozczarowujące. Zawsze nam się komplikuje, ale to część gry. Chciałbym podziękować Alainowi Penasse’owi, który opuszcza dziś nasz zespół. Zrobił dla nas wiele - powiedział Neuville.

Tuż za podium siódmą rundę sezonu zakończyli Sebastien Ogier i Julien Ingrassia [+1.24,0]. Piątkę zamknęli ich zespołowi koledzy z Toyoty: Elfyn Evans i Scott Martin [+2.07,1]. Po pełnym problemów weekendzie szóste miejsce zajęli Teemu Suninen i Mikko Markkula [+7.07,3]. Finowie mieli przygodę na Power Stage - uderzyli w głaz ograniczający cięcie, ale dotarli do mety. Strata Pierre-Louisa Loubeta i Floriana Haut-Labourdette’a sięgnęła prawie 9 minut.

- Naprawdę walczyłem. Ale to walka, a nie jazda. Gówniane warunki, pełno kolein - skarżył się Ogier.

- Ott wykręcił dobry czas. Ciężko powiedzieć, jak powinno się tu pojechać. Próbowaliśmy na spokojnie - informował Evans.

- Jakimś cudem wylecieliśmy z koleiny do wewnątrz zakrętu. Powiedziałbym, że inni powinni się martwić. Trudny weekend, ale samochód jest tutaj - mówił Suninen.

- Jest w porządku. Po tych wszystkich problemach w sezonie przyszła pora na metę. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej - cieszył się Loubet.

Poza Tanakiem punkty za Power Stage wzięli: Neuville [4], Ogier [3], Evans [2] i Rovanpera [1].

Z przygodami po ósme miejsce i wygraną w WRC 3 oraz RC2 jechali Aleksiej Łukjaniuk i Jarosław Fedorov [+10,16,1]. Załoga rolowała na początku oesu. Skoda Fabia Rally2 evo wylądowała na kołach i Rosjanie ukończyli próbę ze stratą blisko minuty do Tanaka.

Dziesiątkę skompletowały dwa najlepsze duety WRC 2: Andreas Mikkelsen i Ola Floene [+10,29,9] oraz Mads Ostberg i Torstein Eriksen [+10.46,6]. Trójkę tej kategorii uzupełnili Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian, którzy do Mikkelsena stracili 28,6 s.

- Jestem bardzo dumny. Po pierwsze wielkie podziękowania dla Toksportu i Skody za samochód. Był perfekcyjny przez cały weekend. Przygotowywaliśmy się pilnie do tego rajdu, więc cieszę się, iż daliśmy zespołowi taki wynik. Nie mogło być lepiej - podsumował Mikkelsen.

- Pod pewnym względem był to dobry weekend. Pokazaliśmy tempo, jednak mieliśmy sporo problemów, które były poza naszą kontrolą. Gdybyśmy pojechali w tym rajdzie raz jeszcze, te problemy byłyby takie same. Oddaliśmy minutę, a na koniec strata wynosi 15 sekund. Powinniśmy być dumni - stwierdził Ostberg.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajęli drugie miejsce w WRC 3. Na Tartu vald 2 walczyli o dodatkowe oczka za Power Stage, ale na przeszkodzie stanęła uszkodzona opona. W ostatecznym rozrachunku Polacy dojechali 3.15,9 za Łukjaniukiem, jednocześnie wyprzedzając Mikko Heikkilę i Topi Luhtinena o 58,5 s.

W JWRC triumfowali Sami Pajari i Marko Salminen. Finowie pokonali Jona Armstronga i Phila Halla [+24,1 s] oraz Martinsa Sesksa i Renarsa Francisa [+56,4].

Po siedmiu rundach sezonu w tabeli kierowców prowadzi Ogier [148 punktów] przed Evansem [111], Neuvillem [96] i Rovanperą [82]. Wśród zespołów producenckich na czele nadal Toyota z dorobkiem 315 punktów. Hyundai zgromadził 256 oczek, M-Sport Ford 125, a Hyundai 2C Competition 36.

Liderem WRC 2 pozostaje Mikkelsen [98]. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak [82] pozostali na drugiej pozycji w WRC 3, ale zbliżyli się do Yohana Rossela i Alexandre'a Corii na 16 punktów. W JWRC Pajari [62] odebrał prowadzenie Sesksowi [61].

Kolejne spotkanie światowej czołówki już za niespełna cztery tygodnie w Belgii. Renties Ypres Rally Belgium odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Kajto.pl