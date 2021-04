Rovanpera i Jonne Halttunen wypadli w końcówce najkrótszego odcinka specjalnego trzeciej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata 2021. Yaris WRC spadł ze skarpy kilka metrów poniżej drogi, za zacieśniającym się prawym zakrętem. Załodze nic się nie stało, natomiast samochód został poważnie uszkodzony.

→ Relacja z Rajdu Chorwacji

Rovanpera ujawnił, że przed tym zdarzeniem miał kłopoty z prowadzeniem samochodu.

- Jestem bardzo zirytowany - przekazał Rovanpera. - Otwierający oes był bardzo śliski, mieliśmy bardzo dużą podsterowność. Mimo to starałem się cisnąć, ale w tym prawym zakręcie przyczepność kompletnie zniknęła i ześlizgnęliśmy się z drogi prosto na drzewa.

- Naprawdę przepraszam zespół. To był mój błąd i wyciągnę z tego wnioski. Mechanicy sprawdzą samochód, gdy zostanie przywieziony do serwisu i zobaczą, czy uda się go naprawić na jutro - dodał.

W Rajdzie Chorwacji po piątkowej, porannej pętli, prowadzą Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe.

Czytaj również: Zwycięstwo na koniec pętli