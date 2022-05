Sobotnią - kilometrowo najdłuższą - część czwartej rundy sezonu 2022 kończył superoes Porto-Foz. Organizatorzy wytyczyli trasę nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, a załogi musiały kilka razy okrążyć fort Fortaleza de Sao Joao da Foz.

Na zroszonej przez deszcz, choć z biegiem czasu szybko przesychającej mieszance asfaltu i kostki brukowej najlepiej poradziły sobie załogi dysponujące autami Rally2. Próbę sensacyjnie wygrali Josh McErlean i James Fulton przed Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem [+2,7 s] oraz Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem [+3,4 s]. Wysoko - na szóstej pozycji - sklasyfikowano również Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka [+5,3 s].

Po przejechaniu prawie 290 kilometrów na prowadzeniu są Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Ich przewaga nad Elfynem Evansem i Scottem Martinem wynosi jedynie 5,7 s. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+1.50,1] zachowali najniższy stopień podium, ale Dani Sordo i Candido Carrera zbliżyli się do nich na 5,7 s.

- Podstępnie, ciężko było się zorientować czy będzie deszcz, czy nie. Czas jest całkiem niezły - przekazał Rovanpera.

- Mogliśmy zrobić trochę więcej. Jest jak jest. Deszcz nie pomógł, a Kalle spisuje się świetnie. Jutro będziemy wywierać presję - zapowiedział Evans.

- Spisaliśmy się całkiem nieźle. Oczywiście Dani jest bardzo szybki, więc musieliśmy naciskać. Dobry dzień, a tutaj było bardzo ślisko - podsumował Katsuta.

- Dobrze. To był dobry oes. Starałem się pojechać czysto, choć popełniłem też błędy. Czternaście sekund szybciej niż Thierry? Może zrobiłem okrążenie za mało - dziwił się Sordo.

Piątkę zamykają Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, którzy z nadzieją zerkają jeszcze w stronę podium [+2.25,9]. Szóste miejsce należy do Craiga Breena i Paula Nagle [+4.00,4], a siódme do ich kolegów z M-Sport Ford WRT: Pierre-Louisa Loubeta i Vincenta Landaisa [+4,14,7]. Ott Tanak i Martin Jarveoja tracą do Rovanpery 4.40,9.

- Było jak na lodzie, a mieliśmy twarde opony. Ale podobało mi się. Jest tak wolno, że trudno cokolwiek „wywinąć”. Może jest szansa na podium, choć do tej pory był to frustrujący weekend - komentował Neuville.

- Niesamowicie trudny dzień, ale przetrwaliśmy. Marcus, pamiętasz swojego ostatniego zwycięskiego Focusa? Mój tata go ma. Załatwię ci dobrą cenę - żartował Breen z Marcusem Gronholmem, przepytującym część stawki.

- Byłem bliski popełnienia błędu na hamowaniu, ale generalnie trochę się poślizgaliśmy - mówił Loubet.

- Ślisko, ślisko - meldował Tanak.

Dziesiątkę kompletują Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+7.04,3] oraz najlepsi w WRC 2: Teemu Suninen i Mikko Markkula [+10.08,5].

W tej kategorii drugie miejsce zajmują Yohan Rossel i Valentin Sarreaud [+30,5 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak [+1.54,2] utrzymują najniższy stopień podium. Nad Chrisem Ingramem i Craigiem Drew mają w zapasie ponad 4 minuty.

- To był bardzo trudny, ale udany dzień dla nas - przekazał Kajetanowicz. - Byliśmy przygotowani na to wyzwanie, bo to Rajd Portugalii, runda mistrzostw świata, wymagająca wiele od sprzętu i od załóg. Kończymy dzisiejszy etap na trzecim miejscu, co przy ponad 40 załogach, które wystartowały w naszej klasie, uważam za dobry wynik, choć zawsze chcę walczyć o więcej.

- Przed nami ostatnia odsłona rywalizacji: zdecydowanie krótszy dzień niż pozostałe, ale nie mniej wymagający. Cały zespół Lotos Rally Team pracuje znakomicie, a samochód spisuje się bez zarzutów. Jestem zadowolony i jutro z uśmiechem na ustach będziemy cisnąć dalej.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują piąte miejsce [+7.22,4]. Na ulicach Porto byli drudzy w WRC 2.

W WRC 3 (JWRC) prowadzą Sami Pajari i Enni Malkonen. Drugie miejsce należy do Lauriego Joony i Mikaela Korhonena [+5.47,7].

Jutro w programie widnieje pięć odcinków specjalnych, ale ich łączna długość to niespełna 50 kilometrów. Załogi pokażą się m.in. na słynnej hopie Fafe.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 2 Autor zdjęcia: Kajto.pl Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 2 Autor zdjęcia: Mikołaj Marczyk

