Rovanpera, pilotowany przez Jonne Halttunena, zdominował sezon 2022, pierwszy w erze hybrydowej.

Co prawda Finowie rozpoczęli od czwartego miejsca w Monte Carlo, ale następnie wygrali kolejno w Szwecji, Chorwacji i Portugalii. Na Sardynii finiszowali na piątej pozycji, ale szybko dorzucili dwa kolejne zwycięstwa: w Kenii oraz Estonii. W Finlandii było drugie miejsce, a w Belgii załodze Toyoty przytrafił się pierwszy poważny błąd w tym toku, skutkujący rozbiciem samochodu.

Przewaga Rovanpery i Halttunena nad Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją wynosi obecnie 72 punkty. Elfyn Evans i Scott Martin tracą 87 oczek. Oznacza to, że teoretycznie możliwe jest, by już po przyszłotygodniowym Acropolis Rally of Gods Finowie mogli cieszyć się z tytułu.

Po wizycie w Grecji do zdobycia będzie jeszcze 90 punktów. Wystarczy więc, że przed trzema finałowymi rundami przewaga Rovanpery nad Tanakiem będzie wynosić 91 punktów oraz 90 nad Evansem. Innymi słowy, na szutrach Grecji Fin musi zdobyć o 19 oczek więcej niż Estończyk i o 3 więcej niż zespołowy kolega.

Rovanpera nie uważa jednak, by sprawa już była przesądzona, a zdarzenie z Belgii bierze jako przestrogę.

- Nic nie jest jeszcze rozdane - powiedział 21-latek oficjalnemu serwisowi WRC. - Nie zamierzam o tym myśleć. Po prostu będę starał się uzyskiwać dobre wyniki i dobre punkty w rajdach, które pozostały. Oczywiście, przewaga jest solidna i fajna, ale to nadal prowadzenie w tabeli, a nie tytuł.

- To, co zdarzyło się w Belgii, może się przytrafić. Zawsze starasz się być doskonały i zaliczyć idealny rajd, ale błędy mogą się pojawić. Już to przeżyliśmy i chcemy uniknąć w przyszłości.

Rovanpera i Halttunen od drugiej rundy sezonu za każdym razem są podczas piątkowych etapów pierwsi na drodze, czyszcząc ją swoim rywalom. W większości przypadków nie przeszkodziło im to jednak w wygranej, także na luźnej nawierzchni. Jednak w Grecji - podobnie jak na Sardynii - poniesione straty mogą być znaczące.

- Pierwsi na drodze... - westchnął Rovanpera. - Jeśli będzie sucho, otwieranie trasy nie będzie łatwe. Trzeba jednak pamiętać, że Ott jedzie tuż za nami, więc miejmy nadzieję, iż nie będzie miał wiele lepiej.

Acropolis Rally of Gods odbędzie się w dniach 8-11 września. Rovanpera i Halttunen będą bronić ubiegłorocznego zwycięstwa.

