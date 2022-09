Rajd Akropolu powrócił do kalendarza WRC w zeszłym sezonie, wcześniej będąc stałym punktem harmonogramu do 2013 roku, z reputacją kamienistych, szutrowych dróg i rywalizacji w wysokich temperaturach, czego połączenie stanowi ogromne wyzwanie dla samochodów, opon, kierowców i pilotów.

Reprezentanci Toyoty - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, którzy triumfowali w tym wydarzeniu w jego poprzedniej edycji, przystępują do dziesiątej rundy WRC jako zdecydowani liderzy mistrzostw, z przewagą 72 punktów nad najbliższymi rywalami na cztery rundy przed końcem kampanii. W Grecji mają duże szanse na przypieczętowanie tytułu.

Aby cieszyć się z końcowego sukcesu Fiński duet potrzebuje zdobyć o dziewiętnaście punktów więcej niż Ott Tanak i Martin Jarveoja z ekipy Hyundaia (o osiemnaście jeśli wygra rajd) i o trzy więcej niż ich koledzy z Toyoty Elfyn Evans i Scott Martin.

- Belgia była dla nas trudnym weekendem i w Grecji musimy po prostu wrócić na poziom, jaki powinniśmy reprezentować. Postaramy się rozegrać dobry rajd - powiedział Rovanpera. - To jeszcze nie koniec mistrzostw i nie myślimy o tej kwestii zbyt wiele. Mierzymy po prostu w solidne zdobycze punktowe w każdej imprezie, możliwie jak najlepiej kontrolując sytuację.

- Grecja była dla nas naprawdę fajnym rajdem w zeszłym roku, ale tym razem nasze szanse będą prawdopodobnie w dużej mierze zależały od pogody - przyznał. - W suchych warunkach w piątek otwieranie trasy będzie dla nas trudnym zadaniem, ale rywale podążający tuż za nami prawdopodobnie nie będą mieli o wiele łatwiej. Mimo wszystko mam nadzieję, że jak najlepiej wykorzystamy te okoliczności.

- Nie mogę doczekać się Rajdu Akropolu. Po imprezach o szybkiej charakterystyce w Estonii i Finlandii, Grecja oferuje zupełnie inne wyzwanie w kontekście rajdu na luźnej nawierzchni - powiedział Elfyn Evans. - Na nierównych szutrach na Sardynii mieliśmy całkiem dobre wyczucie samochodu i niezłą prędkość, nawet jeśli nie uzyskaliśmy wyniku w jaki celowaliśmy. Jednak jest wiele rzeczy, które możemy poprawić i mam nadzieję, że w Grecji postawimy kolejny krok naprzód. Czeka nas gorący i trudny rajd, co typowe dla Akropolu, ale pojawia się tam również deszcz, co oznacza, że nie możemy być do końca pewni pogody.

Esapekka Lappi, pilotowany przez Janne Ferma, ponownie wsiądzie do Toyoty GR Yaris Rally1.

- Grecja jest dla mnie kompletnie nieznana - przekazał Lappi. - Zaliczyłem ten rajd w 2014 roku, kiedy był rundą mistrzostw Europy, ale połowa tej imprezy została rozegrana wówczas na asfalcie, więc czeka nas wiele do odkrycia. Mówiąc to, w Ypres nie ścigałem się od ośmiu lat, a zdołałem tam stanąć na podium. Dlatego będziemy starali się o podobny wynik również tym razem. Mieliśmy dobrą prędkość i niezłe wyczucie na podobnie nierównych szutrach na Sardynii, więc rzecz jasna liczę, że podobnie będzie w Grecji.

Dla Takamoto Katsuty z TGR WRT Next Generation, jeżdżącego z Aaronem Johnstonem czwartym GR Yarisem Rally1, będzie to debiut w tych zawodach.

